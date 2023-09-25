快訊

王力宏稱見不到生命中最重要的人？ 李靚蕾律師3點聲明反擊：昨天才見過

「最美里長」寫真書26日上市 陳紫渝預告今晚開直播聊聊

亞運柔道／力退地主蔡琪 35歲連珍羚4度參賽首闖亞運金牌戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋節出勤 雇主應加倍給付工資

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
中秋節為勞動基準法第37條規定之法定休假日。本報資料照片
中秋節為勞動基準法第37條規定之法定休假日。本報資料照片

中秋節為勞動基準法第37條規定之法定休假日，今年中秋節為9月29日（星期五），雇主應依法給假並給薪。事業單位因業務需求，經徵得勞工同意於當日出勤提供勞務，若工作時數於八小時以內，月薪制勞工應加給一日工資，時薪制勞工則應針對出勤時數加倍給薪；至於超過八小時部分，無論為月薪制或時薪制，皆應依照勞動基準法第24條規定加成計給加班費

新北市勞工局進一步說明，雇主如有調移該休假日至其他工作日實施的需要，應徵得勞工同意，且要明確約定調移後的休假日期日，並於排班表上載明例假日、休息日或休假日等性質，避免造成勞工誤解。

此外，勞工局提醒，因按時計薪的部分工時勞工沒有調移法定休假日的問題，雙方如約定於9月29日出勤，當日8小時內的工資，雇主至少應按出勤時數乘以兩倍時薪計給。

事業單位如有違反上述規定，依法可處罰新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名等資訊，籲請事業單位務必遵守法令規定。

中秋節 加班費

延伸閱讀

傳遞佳節溫暖！桃消邀弱勢家庭團圓烤肉 猜燈謎學防災

漲聲起！國產蛋需求增 新北蛋類派送工會估：中秋後漲5元

血汗！連鎖飲料店長月休4天無加班費 打拚9年從無勞健保

好市多「知名月餅」搶先特價 過來人勸先別買：最低曾下殺2折

相關新聞

資誠新世代企業家永續會論壇 聚焦留才課題

資誠新世代企業家永續會21日舉行「邁向顛峯 成就永續」第三次論壇，主題為「企業與家族企業人才策略趨勢與關鍵議題」，聚焦如...

接見英國上議院副議長 蔡總統：期盼未來英國能支持台灣加入 CPTPP

蔡英文總統今（25）日接見「英國對台貿易特使、英國國會上議院副議長福克納勛爵（Lord Faulkner）」，蔡總統表示...

勞動部：督責明揚負起職災責任 提供各項職災補償

勞動部今（25）日表示，明揚國際於22日發生火災爆炸事件，為協助受災的勞工朋友及其家庭，即時獲得所有勞動權益資訊，勞動部...

中秋節出勤 雇主應加倍給付工資

中秋節為勞動基準法第37條規定之法定休假日，今年中秋節為9月29日（星期五），雇主應依法給假並給薪。事業單位因業務需求，...

8月製造業測驗點微揚服務業轉跌 學者憂二度通膨

國際經濟情勢好轉帶動需求逐步回升，台經院今天公布的8月製造業營業氣候測驗點微揚，不過受到國內外股市低迷影響，服務業測驗點...

出席世總年會 蔡總統：台商是台灣走向世界的重要推手

蔡總統今（25）日出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，她感謝世總及台商朋友們拓展台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦