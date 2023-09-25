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中秋節出勤 雇主應加倍給付工資
中秋節為勞動基準法第37條規定之法定休假日，今年中秋節為9月29日（星期五），雇主應依法給假並給薪。事業單位因業務需求，經徵得勞工同意於當日出勤提供勞務，若工作時數於八小時以內，月薪制勞工應加給一日工資，時薪制勞工則應針對出勤時數加倍給薪；至於超過八小時部分，無論為月薪制或時薪制，皆應依照勞動基準法第24條規定加成計給加班費。
新北市勞工局進一步說明，雇主如有調移該休假日至其他工作日實施的需要，應徵得勞工同意，且要明確約定調移後的休假日期日，並於排班表上載明例假日、休息日或休假日等性質，避免造成勞工誤解。
此外，勞工局提醒，因按時計薪的部分工時勞工沒有調移法定休假日的問題，雙方如約定於9月29日出勤，當日8小時內的工資，雇主至少應按出勤時數乘以兩倍時薪計給。
事業單位如有違反上述規定，依法可處罰新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名等資訊，籲請事業單位務必遵守法令規定。
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