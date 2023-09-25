台加科技合作25週年 續簽備忘錄深化AI與人才交流

台灣與加拿大科技合作25週年，今天續簽合作備忘錄，未來將深化AI、半導體、量子、生技、地震工程、人才培育等面向交流。加拿大國家研究院院長史鐸華表示，相信自由開放的國家可以從思想與人才的流動中，互惠互利、促成科技成果。

台灣國家科學及技術委員會、加拿大國家研究院（NRC）今天共同慶祝台加科技合作25週年，續簽雙邊科技合作備忘錄及合辦科技主題研討會；加方訪團成員包括加拿大國家研究院研究人員、大學教授及研究機構代表等逾40人。

國科會主委吳政忠表示，加拿大是台灣最早推展科技國際合作重要夥伴之一，過去25年來，雙邊在奈米科技、生醫光電、疫苗開發及物聯網（IoT）等領域有豐碩的合作成果，未來將持續透過研究交流、產學合作及人才培育等面向，建構更廣泛的科技創新合作網絡。

吳政忠說，隨ChatGPT興起，生成式人工智慧（Generative AI）不僅改變科技，也走進人類日常生活，許多法規制度需與之俱進，對台灣、加拿大而言都是非常重要的課題，值得雙邊加以著墨、討論。

加拿大國家研究院院長史鐸華（Iain Stewart）指出，思想流動與人才的跨境流通，推動了科學發展、催化科技成果，自由開放的國家可以從這些交流中互惠互利，許多在各領域最備受敬重的加國學者今天與會，反映出加拿大創新體系與台灣有著廣泛的夥伴關係。

加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民（Jim Nickel）則指出，加拿大政府公布印太戰略，提到與台灣等關鍵經濟體強化科學、科技、創新合作，以支持國際聯合創新計畫和商業化研究；同時，在拓展貿易、投資和供應鏈韌性目標方面，也特別點出了台灣。

倪傑民說，今天加拿大與台灣簽署了人才培育、促進人工智慧技術合作的備忘錄，其他數份備忘錄也在談判階段中，將進一步加強雙邊不斷發展的科學、科技和創新夥伴關係，並強化民間聯結；展望未來，相信台加科技合作能從25週年銀婚，走向50週年金婚。

今天慶祝大會上，由加拿大駐台北貿易辦事處、台灣駐加拿大代表處（TECO）代表雙方，續簽台加科技合作備忘錄。同時，國科會科教國合處、加拿大先進研究所（CIFAR）簽署合辦下世代前沿科學論壇研討會的合作備忘錄；國家實驗研究院與加拿大人才培育平台Mitacs，簽署國際產學合作備忘錄。

後續慶祝活動包含國科會與加拿大國家研究院於26日、27日就地震工程、人工智慧及3D科技、新穎生物製劑等3大領域合辦研討會，雙方學者專家藉此交流機會，拓展兩國科研及創新應用合作。

此外，加拿大近年相當重視原住民族文化永續議題，因此加拿大訪團部分團員將於28日與東華大學學者，就如何運用人工智慧技術保存原住民族語言的議題，交換意見、尋求合作機會。

國科會科教國合處處長葉至誠補充說明，雙方合作議題也將涵蓋半導體、量子計算；同時，人工智慧、政策擬定方面，CIFAR在加拿大扮演非常重要的角色，未來將對特定研究議題合作。

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