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出席世總年會 蔡總統：台商是台灣走向世界的重要推手

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統今（25）日出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。總統府提供
蔡總統今（25）日出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。總統府提供

蔡總統今（25）日出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，她感謝世總及台商朋友們拓展台灣經貿關係，是台灣走向世界的重要推手。蔡總統表示，這幾年來，迎來投資台灣大爆發，「投資台灣三大方案」加上「境外資金回台」審查的金額超過2兆，現在「投資台灣三大方案」已經延長實施到2024年。政府會協助大家在海外有更多發展空間，也歡迎大家回臺投資。她也期許大家持續在全球各地發揮影響力，讓更多國際友人支持台灣的國際參與，讓台灣在世界舞臺扮演更關鍵的角色。

蔡總統致詞時感謝世總的夥伴們，努力在各國為台灣拓展貿易經濟關係，也非常熱心公益，回饋台灣和國際社會。例如這幾年來，不論是對於全球防疫、俄烏戰爭或是土耳其震災，世總的夥伴都積極捐贈物資，表達對國際社會的關懷；今年，世總也捐贈儀器給國內的搜救隊，提升防救災的量能。

蔡總統提到，世總幫助台灣開拓經貿市場，政府也會協助大家在海外有更多的發展空間。相信大家都有注意到，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。我們也持續努力，希望台灣和美國能盡早簽訂「避免雙重課稅協定」，提供雙方更便利的投資環境。

她說，去年，政府提出「強化歐洲鏈結計畫」，成立了中東歐投資、融資基金，讓台灣和歐洲在生技和電動車等關鍵產業，能持續強化合作。而在政府積極推動新南向政策之下，去年，台灣對新南向國家的貿易額和出口額，都創下歷史新高。

蔡總統指出，這些成果的背後，都有台商朋友的支持和付出，我們也鼓勵台商朋友回臺投資。這幾年來，迎來投資台灣大爆發，「投資台灣三大方案」加上「境外資金回台」審查的金額超過2兆元，也驅動台灣經濟成長動能。現在，「投資台灣三大方案」已經延長實施到2024年，她也歡迎各位台商朋友，加入回臺投資的行列。

蔡總統表示，台商朋友都是台灣「走向世界的重要推手」。藉這個機會，她要拜託大家持續在全球各地發揮影響力，讓更多國際友人一起來支持台灣的國際參與，讓台灣在世界舞臺扮演更關鍵的角色。迎向後疫情時代，台灣有很多挑戰要克服。

台商 新南向政策

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