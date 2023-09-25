陳建仁：台商是我國藏富於全世界的軟實力

行政院長陳建仁今（25）日出席世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮時提到，台商是我國藏富於全世界的軟實力，並強調，台商關切的ESG議題，將會努力協助產業轉型，妥善建制碳交易的機制促進低碳科技應用及綠色轉型，讓台灣與台商成為世界供應鏈不可或缺的關鍵力量。

陳建仁表示，世總是世界上規模最大的台商組織，成立29年以來，長期協助台灣拓展對外的經貿關係，而且促進台灣跟國際接軌的重要夥伴，每位台商朋友不僅是事業有成更是熱心公益、行善國際，每當國內外有不幸的事情發生天災或是急難事件時，台商都是主動慷慨的捐輸，且能夠投入到賑災協助的工作，充分展現全體台商的愛心及軟實力，特別是在總會長的努力之下，這一次組合旗的捐贈也是全世界都是有目共睹，你們都是台灣之光 。

陳建仁也說，台商台灣在國際上爭取了更多的友誼，貢獻良多備受各界的肯定跟重視，在COVID-19 疫情之後，全球供應鏈因為地緣政治、通膨的關係，這些不確定的因素帶來很多挑戰，但是人工智慧5G的應用、電動車、自動駕駛也帶來了新的發展契機面對當前的情勢，政府是協助產業升級轉型還有創新，持續提升跨部會的行政效能，同時來強化產業的環境、深耕人才的培育，特別是精進僑外生的留用政策。

陳建仁也說，政府也歡迎僑生回到台灣來，我國有很好的政策，希望他能夠來台灣接受教育，且在台灣能夠發揮自己的理想，實現自己在人生上的一個目標，政府是依據經濟永續發展、溫暖家園細心照顧、守護台灣立足世界，這三大主軸希望能夠使得台灣在疫後能夠有所復甦，強化社會安全體系，提升國家的基礎建設，推動六大核心戰略產業這四大目標，期望就是要打造一個溫暖而且堅韌的台灣，當然也需要台商一起來協助政府，支持政府，讓這四大任務都能夠順利圓滿完成 。

另外，陳建仁也談到永續發展是世界各國的共同責任，他說，針對全球台商關切的國際淨零排碳議題，政府在去年就公布了台灣2050淨零排放的途徑以及12項關鍵戰略行動計畫，並且設立2030年的階段性目標，今年氣候變遷因應法已經順利通過實施，行政院也核定淨零排放路徑112到115的綱要計畫，將要投入 743 億元結合相關的部會全力推動淨零科技。

陳建仁也提到，上個月行政院的環保署已經正式升格為環境部，而台灣碳權交易所也正式揭牌，妥善建置碳交易的機制來促進低碳科技應用還有綠色轉型，從先低碳後零碳的藍圖努力協助產業，邁向淨零永續的目標。他也說，知道各位都很關心ESG的問題，也關心淨零排放的問題，經濟部也在各州的台商會來跟大家一起研議怎麼樣來因應歐洲的 Cbam所帶來的衝擊，同時謝謝台商提供了很多的資料，讓政府知道跟產業之間來繼續的努力做好淨零排碳的問題，海外台商是我國藏富於全世界的軟實力希望大家共同努力向前邁進，讓台灣跟台商成為世界供應鏈不可或缺的關鍵力量。

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