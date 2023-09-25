美企業獲利逐漸回溫 復甦力道延續至2024上半年

富蘭克林證券投顧表示，在美國就業市場仍穩健、服務業景氣回溫、油價上漲可能帶動通膨反彈下，包含聯準會主席鮑爾在內的官員仍不排除進一步升息的可能性，而根據芝商所FedWatch工具數據，市場仍預期聯準會最快要等到2024年6月才會降息，在此之前都將按兵不動，形同高利率還將至少維持半年以上，這樣的鷹派立場可能會打擊美股投資人信心。

另，投資人也關注美國政府關門、政府和民眾利息負擔上升、汽車工人罷工對美國經濟的潛在影響，不過，在基本面上，聯準會上修了2023年GDP並下修失業率，符合會後聲明提及的「穩健」措辭。

根據Factset數據，市場仍正面看待後續企業獲利表現，雖第三季企業獲利仍可能出現-0.2%的負成長，但隨後的2023年第四季以及2024年第一季和第二季將分別成長8.2%、8.6%、12.1%，顯示企業獲利將逐漸回溫，復甦力道可能還會延續至2024上半年。

富蘭克林證券投顧表示，隨聯準會暗示年內還可能升息一碼，美股短線上可能持續面臨回檔壓力，但在經濟基本面和美股企業獲利仍表現穩健下，再加上美國即將步入傳統消費旺季，若今年美國民眾繼續保持穩健消費力道，將有助支撐美股，統計過去30年數據，美股在每年歲末三個月的平均漲幅分別達到1.5%、1.88%、1.17%。

市場的重大變數仍是聯準會，其利率動向將牽動股市表現，一旦美國通膨再次回溫且使升息預期重燃，美股可能再陷震盪，不過，隨升息週期接近尾聲且隨時間經過降息預期開始發酵，仍有助釋放美股潛在表現，整體而言，儘管利率動向、經濟變化、投資人情緒等不確定因素均可能干擾市場，但仍看好中長線美股發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

商品推薦

udn討論區