AI百大影響力人物吳恩達訪台 與唐鳳科技對談

今年時代雜誌公布的AI百大影響力人物，矽谷AI界領袖吳恩達與數位發展部長唐鳳皆榜上有名，2人對AI趨勢應用皆具獨到見解，吳恩達25日訪台4天，將於27日和唐鳳進行對談。

睽違3年多，人工智慧界（AI）領袖吳恩達（Andrew Ng）再度訪台。訪台前，他在矽谷新創公司密集的帕羅奧圖（Palo Alto）接受中央社專訪。

吳恩達上一次到台灣，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的事，聊天機器人ChatGPT也還未正式對外發表，當時他應科技部之邀到台灣，以「AI下一步」為題發表演說，一轉眼，世界已進入所謂的AI時代。

談到此次訪台契機，吳恩達說，期盼在AI起飛之際，能與台灣產業界和學術界建立更緊密的聯繫，「共同發掘AI在各項應用上更多的可能性」。

吳恩達出生英國，父母為香港移民，擁有美國麻省理工學院（MIT）電機工程與電腦科學碩士、以及加大柏克萊分校（UC Berkeley）電腦科學博士學位，畢業後長期在史丹佛大學任教。

他曾為谷歌（Google）打造人工智慧大腦（GoogleBrain）、推動Google的AI轉型，因此享有「GoogleBrain之父」、「AI大神」之名。

科學家之外，吳恩達也是傑出的教育家和創業家；他早期共同創辦國際數位學習平台Coursera，而後建立DeepLearning.AI公司，提供技術訓練課程，運用AI工具推廣AI教學，至今，全球多達800萬人參與他的AI課程。

吳恩達同時還創辦Landing AI公司，開發電腦視覺工具，透過AI系統，辨識產品缺陷，重要客戶包括加州的固態電池公司QuantumScape等大廠。

時代雜誌（TIME）9月初公布的AI百大影響力人物，吳恩達與許多矽谷科技名人，如輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）共同登上領袖類名單。

對於AI當前盛況，每位AI界領袖幾乎都有自己的闡述。

黃仁勳在今年GTC年度大會上形容，如今已是「AI的iPhone時刻」，吳恩達則多次比喻，「AI是新電力」，意旨其影響力及重要性，有如100多年前電力被實際廣泛應用的情景。

「AI正開始徹底改變各行各業，但是就好比當年的電力一樣，可能創造的應用數以萬計，難以估量實際影響範圍，也很難用三言兩語概括說明」，吳恩達告訴中央社，他對AI能夠創造的機會充滿希望，同時也還在探索。

對吳恩達來說，台灣具備運用AI實現更大經濟效益的機會。

一方面，台灣在許多領域、尤其是工業製造，具備長期培養的獨特優勢，在這波AI新技術的浪潮推升下，這些優勢將有機會「如虎添翼」。

產業特性外，吳恩達也認為，台灣與國際的連結度高，精通各項數位工具，擁有純熟的技術，較容易接納和應用像是生成式AI這種顛覆性的科技。

提到未來趨勢，吳恩達說，AI技術經過發展，在文字處理的技術革新後，「影像處理將是下一波技術變革」，不久的將來，電腦將更能理解圖像。這個發展意味著，AI技術又能幫助更多產業以更有效率的方法執行常規工作，例如半導體、智慧手機、醫藥等製造業的後期檢測工作，有利台灣。

吳恩達此次應台杉投資公司邀請，計畫於台北時間27日，於台北國際會議中心發表主題演講，並與同為AI百大影響力人物的唐鳳，就AI趨勢和應用進行對談。26日，吳恩達將赴台大進行專題演講，暢談人工智慧的契機。

台杉投資執行合夥人李晃長期觀察台灣和矽谷兩地生態，他表示，台灣許多人具備專業知識，並且都意識到AI正在改變世界，吳恩達親自到台灣，將能與當地業界面對面討論AI所能解決的問題，促進共同合作的機會。

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