10月試行 歐盟CBAM影響我3500業者

歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）今年十月起試行，經濟部估計我國三千五百家鋼鐵扣件、鋁製品業者受影響，廠商須在明年一月底前，提交今年第四季出口產品的碳含量報告，若未申報、申報不實或申報不完整將面臨罰鍰。

歐盟執委會在今年六月十三日提出ＣＢＡＭ過渡期申報規章草案內容，明定歐盟進口商應申報項目、出口國生產商應提供進口商資料項目、產品碳含量計算方式等。歐盟公開徵詢各國意見後，已在八月十七日正式公告規章，現仍與各國開線上說明會，說明申報方式及細節。

經濟部官員表示，ＣＢＡＭ過渡期申報規章適用期間自今年十月起至二○二五年底，廠商並須於明年一月底提出第一次申報，之後每一季都要重新申報一次。如果出口到歐盟的廠商或進口商未申報、申報不實或申報不完整，依照該規章規定，每噸未申報碳含量將面臨十歐元至五十歐元的罰鍰。

ＣＢＡＭ首波要求鋼鐵、鋁、水泥、肥料、電力及化學品等六類產品進口到歐盟，必須申報碳含量。我國目前約有三千五百家製造商、貿易商受影響，產值占總體出口值約百分之一。

經濟部與產業界討論後，曾對歐盟提出兩項意見。第一，歐盟規章並未同步規範進口商保密義務，恐有洩漏生產商營業秘密疑慮；第二，對於中間產品碳含量比例限制，若產品來自尚無盤查制度的國外廠商，生產廠商恐面臨無法提供實際產品碳含量的困境。

官員解釋，我國出口商必須要申報碳含量報給歐盟進口商；而我國生產者又可能是從其他國家進口半成品，惟有些國家地區並沒有碳盤查制度，因而無從計算中間產品碳含量。

商品推薦

udn討論區