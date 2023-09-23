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跌幅縮小！8工業生產年減10.53% 呈連續第15個月負成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部統計處今（23）日發布8工業生產年減10.53%、製造業生產年減10.7%，雙雙呈連續15個月負成長，惟跌幅較預期縮小。經濟部預期，9月製造業生產指數年減10.6%至年減6.4%之間，全年製造業生產確定難以轉為正成。

經濟部分析，8月製造業生產指數之所以跌幅較預期小，主要是電子零組件業、電腦電子光學製品業表現較上月佳，而部分傳產業因接獲短單，8月生產由負轉正。

製造業 經濟部

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