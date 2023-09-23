跌幅縮小！8工業生產年減10.53% 呈連續第15個月負成長

中秋佳節即將來臨，對於今年的三節禮金，你預期能拿到多少獎金呢？由於近幾年受到疫情與景氣影響，不少雇主對人事成本的支出都轉趨保守，甚至一向被視為「年終獎金的領先指標」之一的中秋禮金，今年發放的金額可能也會大幅減少。不過，若因今年公司獲利不佳，雇主就取消發放三節禮金是否違法呢？《勞基法》真的有規定一定要發三節禮金嗎？

2023-09-23 11:39