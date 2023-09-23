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內需熱絡 8月失業率3.56%
由於內需熱絡、求職期縮短，行政院主計總處昨（二十二）日公布八月失業率為百分之三點五六，與上月持平，為二十三年同月最低，經調整季節變動因素後，失業率百分之三點四二，較上月下降○點○一個百分點，顯示目前國內失業情勢尚且穩定。
但是，若從就業人數觀察，則可發現服務業部門增、工業部門減的「景氣效應」。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，從就業人數觀察，八月就業人數為一一五四點六萬人，較上月增加三千人。不過數據主要受相關服務業疫後復甦，以及暑假商機和國內內需熱絡影響，服務業部門增加五千人，帶動整體勞動市場人力需求，但工業部分其實減少一千人，受景氣衝擊較大的製造業，更減少二千人。
陳惠欣表示，關於就業人數，服務業增加、工業部門則減少，依然受出口低迷影響。
陳惠欣表示，歷年六至八月的失業率，都會因畢業生進入勞動市場升高，但今年八月失業率和七月持平，主因在內需服務業用人需求帶動及大環境缺工，使初次尋職者待業時間縮短，八月初次尋職者平均找到工作時間是十四點六周，為近一年半來較低水準，月減○點九周，年減五點六周。
陳惠欣並預期，九月隨畢業生陸續找到工作，失業率還會下降。近五年來，九月較八月下降約○點○九至○點二八個百分點。
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