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8月失業率3.56% 23年同月最低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
預期9月隨畢業生陸續找到工作，失業率則多會轉趨下降。示意圖／ingimage
預期9月隨畢業生陸續找到工作，失業率則多會轉趨下降。示意圖／ingimage

行政院主計總處今（22）日公布8月失業率3.56%，與上月持平，為23年同月最低，經調整季節變動因素後，失業率3.42%，較上月下降0.01個百分點，顯示目前國內失業情勢依然穩定。不過。若從就業人數觀察，則可發現服務業部門增、工業部門減的「景氣效應」。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，歷年6~8月這三個月的失業率，都會因畢業生進入勞動市場而升高，約0.04~0.11個百分點，但8月失業率和7月持平，未呈現季節性上升，主因在內需服務業用人需求帶動，以及整體大環境缺工，使得初次尋職者更快找到工作，8月初次尋職者平均找工作時間是14.6周，為近一年半以來較低水準，月減0.9周，年減5.6周。陳惠欣表示，「今年應屆生找工作的速度和狀態，都還不錯」。

陳惠欣並指出，預期9月隨畢業生陸續找到工作，失業率則多會轉趨下降，近五年9月多較8月下降0.09 ~0.28個百分點。

失業率

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