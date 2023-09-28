史上最大科技淘金潮來襲 創新主題ETF乘勢而上搶佔浪潮

史上最大創新科技淘金潮來了，由AI帶起的創新科技浪潮勢不可擋，在琳瑯滿目的標的中，如何配置資產才能乘勢而上？曾經扼腕錯過美好年代的投資人，現在就是改變未來十年財富版圖的絕佳時機。

2023年初，「AI教父」黃仁勳在加州大學伯克利分校哈斯商學院的演講中，將ChatGPT稱為人工智慧的「iPhone時刻」，明確指出由AI掀起的創新科技榮景才正要開始。

對此，野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，投資就是要瞄準「趨勢」，這波由AI領軍的創新趨勢正延伸到不同應用面向遍地開花，「除了AI以外，現在包含美國的基礎建設、2025年要完成的高速網絡布局、低軌衛星網通等都支撐網通持續發展，還有大家耳熟能詳的電動車也同樣受惠於半導體，也就是AI晶片的發展，它延伸的應用還包括綠色能源的進化、自動駕駛的電腦系統等，也就是『智慧移動』，將是未來的一大重點。」

創新科技趨勢正百花齊放，要從中挑出具成長潛力的標的並非易事，深耕台股市場多年的野村投信，借鑒主動式選股成功經驗，首度進軍被動式市場，加上股東之一的日本最大ETF發行商野村資產管理的鼎力支持，瞄準科技創新輪動趨勢，科技類投資策略聚焦在創新領域且具備長期競爭力的台灣科技明日之星，所推出的00935「野村臺灣創新科技50ETF」，以五大特色、半年配息、多元佈局的方式，不漏接任何成長機會，於科技股迎來大波段行情時搶佔先機。

有了00935，不用羨慕別人有iPhone15

00935「野村臺灣創新科技50ETF」五大特色，讓你用15元親民價，參與未來科技巨頭的成長爆發力

1.投資科技趨勢絕非單選題，不應只關注單一主題：

00935「野村臺灣創新科技50ETF」以創新科技趨勢為方向，已經先幫投資人做了一個初步的篩選，林怡君強調，「投資科技趨勢，從來就不是一個單選題，不但不能只挑一個，或者是今年押這個、明年押那個，這樣不僅容易在熱度高漲時，陷入一窩蜂追高的泥沼，也容易因熱潮過後，錯失其他的潛力標的。值得一提的是，00935不只著重在單一主題，相比其他品牌只著重在1-2個主題，目前投資主題達11個，未來也還會新增，也就是「11+N」，汰舊換新，與時俱進。

資料來源：Bloomberg，野村信投信整理；資料日期：2014/12/31~2023/7/31。註：上述指數以相關ETF之追蹤指數為代表，半導體：MVIS US Listed Semiconductor 25 Index；5G+：MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index；AI / 機器人：Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index；電動車 / 自駕車：Solactive Global Lithium Index；元宇宙：Ball Metaverse Index；區塊鏈：Indxx Blockchain Index；大數據：Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index；金融科技：Indxx Global FinTech Thematic Index；雲端運算：ISE CTA Cloud Computing Index；資訊安全：Nasdaq CTA Cybersecurity Index。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

2.追蹤指數漲幅更為強悍。相較台灣其他指數，近五年累積報酬率超過其他台灣主要指數：

回顧自2019年以來，00935的追蹤指數：臺灣創新科技50指數上漲204.7%，優於台灣電子類指數的156.0%漲幅、台灣50指數121.2%的漲幅以及台灣加權指數111.2%%的漲幅。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2018/12/31~2023/08/31。註1：上述追蹤指數為臺灣創新科技50指數；註2：本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖之交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

3.首創企業研發費用納入篩選指標，有別於其他科技型追蹤指數：

00935「野村臺灣創新科技50 ETF」的追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」，簡稱「臺灣創新科技50指數」，成分股條件包含市值一定要達新台幣50億元以上，且屬於FactSet RBICS Level 6創新科技次產業的相關營收占比必須大於等於50%。此外，與其他科技主題ETF最大的不同是，00935非常重視成分股企業在研發上的投入，在選股時，會將研發費用佔營收比重低於2%以及研發費用投入比例排名最差的25%企業排除。另外為了避免指數表現由單一個股定江山，特別設定了個股權重上限30%，和前5大權重上限65%等篩選標準，為的就是幫投資人找出更多以創新技術為獲利優勢的企業。

臺灣創新科技50指數編製規則

資料來源：野村投信整理。註1：FactSet RBICS Level 6總計73個次產業類別，可歸納為11項創新科技主題，此主題數量非固定，所列RBICS Level 6名單每年檢視評估，因應RBICS分類的修改或產業的發展而調整之。註2：依據科學園區設置管理條例施行細則第二條規定，所稱研發經費占營業額一定比例以上，指科學事業於園區營運後前三年內投入之研發經費占營業額比例之平均值。

4.FactSet RBICS Level 6創新科技次產業與時俱進，涵蓋當下主流與不定期納入未來科技先驅，不只龍頭股，還有很多受惠創新科技的隱形冠軍

由於科技瞬息萬變，為了緊扣趨勢及掌握成長機會，00935「野村臺灣創新科技50 ETF」的創新科技主題採滾動式調整，在每年8月進行檢視調整，先前公佈的FactSet RBICS Level 6創新科技次產業共計73個，8月後增加4個，其中有2個雖與半導體相關，卻非傳統認知的半導體，包含量子處理器半導體及光伏矽片；另還有與機器人研發相當的3D列印及元宇宙相關的點對點住宿，這些皆是前瞻又具成長性的題材，但一般投資人不易涉獵的創新科技領域。

5.滿足投資人既要成長性又有現金流的雙重需求

現在市場上充斥各種高息型ETF，00935是具有成長+股息兩者兼具的ETF，除了追求股價成長，也滿足國人現金流需求，一年配息兩次。

不論市場如何波動，對消費者來說最重要的都是趨勢。台灣在半導體、科技相關產業扮演的角色使得台灣在“創新科技”這一主題上擁有了極大的優勢。因此，00935野村臺灣創新科技50 ETF，除了讓投資人參與到多元的科技投資風潮，不漏掉任何機會之外，最大特色是透過滾動式的調整，不斷讓投資人跟上科技變化的趨勢。透過00935「野村臺灣創新科技50ETF」，即可投資台灣最具國際競爭力的創新科技佼佼者，又可以提前卡位未來深具爆發力的科技公司，一次網羅現在與未來的科技新趨勢，預約未來黃金十年的財富機會！

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