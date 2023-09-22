快訊

進口蛋爭議提五點說明 陳建仁：未來在出口國洗選包裝

老伴過世、孩子忙工作 老年孤獨是必然 克服得學會不怕死

印度改名「婆羅多」？莫迪獨尊印度教的國家正名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯準會放鷹 兩大隱憂再度激化市場避險情緒

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

美國聯準會對未來利率走勢「higher for longer」（更高且更久）的鷹派發言，引發市場更強烈的避險情緒，大型金控最新分析指出，尤其美國請領失業金人數創下今年2月以來最低，再繼續強化投資人預期Fed利率將「更高且更久」的擔憂，也因此使美債殖利率上升帶動美股下跌，三大指數在跌破8月中旬低點以及100日均線後加速下跌。

此外，恐慌指數VIX強彈且近遠月價差收斂到多空門檻值之下後技術面翻空，明顯可見市場風險趨避意識大幅提高。

根據大型金控的評估，現在有二大利空因素會加強投資人的避險意識，這二大因素分別和失業人口持續下降、高利率以及低餘屋的庫存衝擊有關。

大型金控分析，截至9月15日當周為止，美國初次請領失業金人數由前周的22.1萬人下降至20.1萬人，除了創下今年2月初以來的新低水平之外，還持續低於被視為中性水平的30萬人；此外，在連續請領的部份，截至9月8日當周為止，由前週的168.3萬人下降至166.2萬人，除了創下今年1月底以來的新低水平之外，也持續低於被視為中性水平的300萬人。

由於美國請領失業金人數下滑到2月最低，加上美國10年期抗通膨債券需求下滑，因此也帶動美債殖利率走升，也對美元走強繼續產生連鎖效應；這份評估報告指出，由於美債殖利率走升加上英國央行結束兩年升息周期後維持利率不變，帶動美元走強，同時也影響金價，因為美元跟美債殖利率雙雙上揚，所以金價走低。

此外8月份成屋銷售由前月的407萬戶，下降至404萬戶，除了並未如市場預期的攀升至410萬戶之外，還創下2010年12月份以來的第三低水平的紀錄。

美國聯準會 失業 殖利率

延伸閱讀

標普500指數摔至6月來最低 勞動市場強勁撐Fed鷹派立場

平衡型商品 攻守兼備

多元資產配置 降風險

赴港買黃金回深圳轉賣引熱議 專家指可能涉走私

相關新聞

被點名下一個下台 王美花：不需要政治語言

行政院長陳建仁今天赴立法院，進行進口雞蛋專案報告，經濟部長王美花也列席。會前面對媒體提問她被點名是繼農業部前部長陳吉仲後下一個下台的部長，王美花表示，特定政治人物博取聲量，不需要政治語言，台灣比較需要的是大家應該團結一致。

2024基本工資調漲…時薪183元、月薪27,470元！勞工和雇主將有何影響？

基本工資定義是什麼？2024年基本工資調升，對勞工、雇主有哪些影響？

聯準會放鷹 兩大隱憂再度激化市場避險情緒

美國聯準會對未來利率走勢「higher for longer」（更高且更久）的鷹派發言，引發市場更強烈的避險情緒，大型金...

景氣差物價高 想創業的人更多、預備投入資金卻變少了

你也曾有過創業夢嗎？根據1111人力銀行今（22）日發布的「全民創業現況調查」顯示，七成一的受訪者起心動念想創業，相較於...

風電3-2期選商 王美花：草案將於9月底公布

經濟部長王美花今（22）日指出，離岸風電第三階段區塊開發第二輪（3-2期）選商草案將於9月底公布，相關規則正緊鑼密鼓討論...

影／中佳燃氣機組商轉後隔年 中火總燃煤量再降100萬公噸

台電公司今舉辦聯合淨灘活動，經濟部次長兼台電代理董事長曾文生出席台中市高美濕地淨灘活動，對於中佳機組通過環評獲台電合約，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦