聯準會放鷹 兩大隱憂再度激化市場避險情緒

美國聯準會對未來利率走勢「higher for longer」（更高且更久）的鷹派發言，引發市場更強烈的避險情緒，大型金控最新分析指出，尤其美國請領失業金人數創下今年2月以來最低，再繼續強化投資人預期Fed利率將「更高且更久」的擔憂，也因此使美債殖利率上升帶動美股下跌，三大指數在跌破8月中旬低點以及100日均線後加速下跌。

此外，恐慌指數VIX強彈且近遠月價差收斂到多空門檻值之下後技術面翻空，明顯可見市場風險趨避意識大幅提高。

根據大型金控的評估，現在有二大利空因素會加強投資人的避險意識，這二大因素分別和失業人口持續下降、高利率以及低餘屋的庫存衝擊有關。

大型金控分析，截至9月15日當周為止，美國初次請領失業金人數由前周的22.1萬人下降至20.1萬人，除了創下今年2月初以來的新低水平之外，還持續低於被視為中性水平的30萬人；此外，在連續請領的部份，截至9月8日當周為止，由前週的168.3萬人下降至166.2萬人，除了創下今年1月底以來的新低水平之外，也持續低於被視為中性水平的300萬人。

由於美國請領失業金人數下滑到2月最低，加上美國10年期抗通膨債券需求下滑，因此也帶動美債殖利率走升，也對美元走強繼續產生連鎖效應；這份評估報告指出，由於美債殖利率走升加上英國央行結束兩年升息周期後維持利率不變，帶動美元走強，同時也影響金價，因為美元跟美債殖利率雙雙上揚，所以金價走低。

此外8月份成屋銷售由前月的407萬戶，下降至404萬戶，除了並未如市場預期的攀升至410萬戶之外，還創下2010年12月份以來的第三低水平的紀錄。

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