風電3-2期選商 王美花：草案將於9月底公布

經濟部長王美花今（22）日指出，離岸風電第三階段區塊開發第二輪（3-2期）選商草案將於9月底公布，相關規則正緊鑼密鼓討論中，就各種可能性做詳細分析。

離岸風電第三階段區塊開發第二輪（3-2期）預計明年1月進行投標。據了解，除了原先的3GW，3-1期2風場放棄的665MW也會併入選商，總開發容量上看3.6GW，選商草案9月底出爐，明年4月底前決標。

據了解，3-2期風場容量上限及國產化皆朝彈性鬆綁。針對離岸風電商最關切的國產化關聯，現經濟部規畫22項國產化項目改「全自選」，給開發商最大彈性，每項自選都有配分，最低門檻訂在50分，才有資格獲配風場。單一最大風場容量將提高至1GW，由分數最高者獲得。

水下基礎、機艙、葉片等國產化項目，因生產成本比較高，所以獲配分數也較高，換言之，開發商若自選這些項目當成國產化項目，較易拉高分數。

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