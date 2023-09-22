「她」是下一個下台的部長？ 王美花在立法院最新回應

經濟部長王美花被點名是下一個下台的部長，王美花今（22）日列席立法院進口雞蛋專案報告，會前面對媒體提問，她沒有任何回應。

農業部前部長陳吉仲因進口雞蛋事件而下台，民進黨前立委郭正亮稱王美花是下一個下台的部長。對此，王美花今日沒有回應，直接走入議場。

行政院長陳建仁今赴立法院，進行進口雞蛋專案報告，經濟部長王美花也列席。會前面對媒體提問她被點名是繼農業部前部長陳吉仲後下一個下台的部長，她沒有任何回應。

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