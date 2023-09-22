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最低工資法／在野：企業承受壓力 釀Ｌ型社會

聯合報／ 記者丘采薇屈彥辰林縉明／台北報導

行政院會通過「最低工資法」草案，蔡英文總統表示，「給予勞工朋友更多權益保障，減輕青年朋友生活負擔，是我們努力的目標。」行政院長陳建仁則說，建構完善的最低工資審議機制以保障勞工及其家庭生活的最低生活水準。不過，國民黨立委李貴敏認為政府沒搞清楚問題，並非所有低薪族都領最低工資，企業承受壓力恐讓台灣成Ｌ型社會。

「最大問題是低薪，但並不是所有低薪族都領最低工資。」李貴敏說，每次進行最低工資調整都伴隨物價調動，調整最低工資會連帶影響不適用最低工資的勞工朋友，使其實質工資下降；台灣以中小企業為主，除正職勞工外，另有計時勞工，企業負擔加重就可能考慮縮減用人，企業承受薪資上漲壓力，負擔由中間階層承擔，台灣恐成Ｌ型社會。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠認為，勞動政策不能只是齊頭式進行，很多產業特性跟規模不同；台灣很多中小企業，如何符合實際狀況，相關政策應該要有所調整，研究小組定位也要明確，不希望變成勞資雙方喊價的拉鋸戰場。

蔡總統說，台灣的基本工資在她的兩個總統任期內連續八年調漲，為了穩定及明確調整最低工資，希望透過立法將最低工資審議規範。

另外，法條也規範，政院不予以核定時，則由勞動部再行召開會議重審，消除對於最低工資調整的不確定感。

李貴敏 行政院 蔡英文

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