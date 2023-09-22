最低工資法／工總：只看CPI調工資 恐刺激通膨

行政院通過最低工資法草案，工商團體表示，支持把最低工資法制化，但是政府也需要考慮的是，若是基本工資調整只有ＣＰＩ（消費者物價指數），會否反而刺激通膨而失去照顧勞工的本意。

工總表示，訂定最低工資是希望經濟發展的成果與勞工共享，現在最低工資法只把ＣＰＩ列為「應參採指標」，但是通膨是雙面刃，如果只考量ＣＰＩ，ＧＤＰ（國內生產毛額）沒有成長，企業成本上升反而會刺激通膨，「考量通膨，也要想到產業與經濟發展，政府應慎重思考這個問題」。

現任基本工資審議委員會委員、工總常務理事何語表示，多年來討論基本工資調幅，雖說是勞資協商，實際上都是政治考量凌駕於實際經濟情勢之上，最後多由勞動部政治性裁定。未來若能成立研究小組，且小組成員不由審議委員會委員擔任，這樣在最低工資審議上就有機會不太依賴政治性裁定，而有比較相對客觀的參考。

不過，也有工商團體直言，最低基本工資法跟現行基本工資審議辦法差不多，雖設研究小組期望勞資雙方理性討論，但「難道現在的討論很不理性嗎？」

工商團體也說，審議委員會的幕僚司每次都拿出一堆數據來參考，最後算出來的數字都不是參考數據，淪為喊價，未來如果還是同一套程序，那就只是換湯不換藥。

商品推薦

udn討論區