最低工資法／學者：審議不脫諮詢性質 易生爭端

現行雖有基本工資審議辦法，但不僅法律位階低，也未規範基本工資調整的參考指標，僅提及應「蒐集」國家經濟發展狀況、消費者物價指數等資料。行政院昨通過「最低工資法」草案，學者雖肯定提升法律位階、審議法制化， 不會有換人執政就有不同作法的情況，但也質疑行政院仍有審議最終決定權，審議委員會仍流於諮詢性質，易衍生政治問題。

外界對政院版草案規定的應參採、得參採指標以及沒公式仍有意見，文化大學法律學系教授邱駿彥認為，參採指標應愈明確愈好，且要能有具體參採公式。但文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻不贊成訂定公式。

李健鴻說，全世界只有馬來西亞等四個國家訂公式，若有明確公式，勞資雙方就沒有表達、討論空間，且若應參採指標越多，恐面臨各指標間的加權權重難題；大多數國家仍以消費者物價指數為主要決定指標，訂公式就無法有效、適時反映外在社會經濟情勢變化，形同不管景氣好壞，都要僵化依公式調整，反而不利於勞工。

此外，二○一八年勞動部版草案規定，若行政院不核定審議結果，勞動部須於卅天內召開第二次審議，且行政院不得再退回第二次審議結果，政院版草案刪除不得退回字眼。

李健鴻認為，這意味著行政院長還是擁有審議最終核定權，等於維持現有制度，審議委員在決策機制中的角色沒變，只是諮詢性質。邱駿彥也說，勞動部才是專業部會，若行政院以通盤考量為由退回勞動部的審議結果，易衍生政治問題。

但學者仍肯定立法提升基本工資審議的法律位階。李健鴻說，過去不管哪個黨執政，都曾發生基本工資審議不召開、沒調升的狀況，立法最重要意義是審議法制化，不會因換人執政而有制度變來變去情況；邱駿彥也正面看待立法讓審議機制更明確。

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