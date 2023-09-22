新聞眼／有參採指標、無參採標準 基本工資難逃喊價戲碼

訂定「最低工資法」是蔡英文總統競選政見之一，勞動部提出草案後卻在行政院躺了四年多；外界頻批評政見恐跳票後，在蔡總統任期倒數之際才出爐。不過，不僅條文和現行作法差不多，訂了「應」參採消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率卻未明確指出漲幅該如何反映ＣＰＩ，形同有參採指標、無參採標準，未來基本工資審議恐仍有模糊空間。

回顧過去基本工資調整史，曾經歷十一年凍漲黑暗期，也發生過行政院干預設置附帶條件、審議會召開門檻等荒腔走板情事，昔日勞委會主委王如玄更曾為基本工資調升槓上行政院，最後憤而請職。

發生那麼多爭議，正是基本工資審議長期缺乏客觀調整依據，以致不僅淪為政治決定，甚至每年勞資雙方都要上演討價還價戲碼。

政院版最低工資法草案出爐，將現行僅有的基本工資審議辦法拉高法律位階，外界原本期待是立法讓審議機制更加公開透明，但檢視草案卻是換湯不換藥，跟現行審議辦法大同小異。

舉ＣＰＩ年增率指標為例，雖被列為「應」參採，但究竟要全額還是部分反映ＣＰＩ年增率？毫無標準；草案也未明確規定是否ＣＰＩ年增率只要為正，基本工資就要非漲不可。

近年基本工資審議結果多以經濟成長率和ＣＰＩ年增率為主要指標，但卻有好幾種不同公式版本，有全額反映ＣＰＩ年增率，也有只反映三分之二；今年九月審議結果更罕見加入十七項民生重要物資年增率。未來ＣＰＩ年增率該如何「應」參採，還是有模糊空間。

這次草案一口氣羅列十項「得」參採指標，但「得」參採也代表可以「不」參採，且相關指標定義不明，「得」參採指標條文未來恐將形同虛設，增添審議灰色地帶。

此外，勞動部早在二○一八年預告相關草案，二○一九年送入行政院後卻石沉大海。勞動部曾多次解釋是勞資雙方對參採指標有不同意見，會持續努力磋商。但根據昨天出爐的政院版草案，相關參採指標與勞動部版幾乎一樣，僅因主計總處不再編列躉售物價指數，才以生產者物價取代之，也難怪勞團會批評兩版本內容差不多，卡在行政院是「卡心酸」。

不管是「應」參採或「得」參採指標，定義和標準曖昧不明，未來基本工資審議恐還是有得吵。 基本工資調整 連4年算法不同 製表／生活文教中心、政治中心

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