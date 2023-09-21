房市已明顯降溫 央行利率連兩季凍漲
考量國內外經濟情勢，國內通膨也有緩步回降趨勢，國內央行利率連兩季凍漲，根據五大銀行新承做房貸金額狀況，今年前八月房貸金額為4,283億元，年減幅度達11%，顯示房市已出現明顯降溫，央行也無進一步強化房貸管制的急迫性。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在央行與各部會連續出招下，房市已經有降溫跡象，包括央行連五升息與平均地權條例的改革，讓投資需求退場，雖然房價短期仍居高不下，但市場非自用需求下滑，整體市場已經呈現較為平穩的自用當道市況。
根據央行公布資料顯示，今年前八月五大銀行新承做房貸金額為4,283億元，金額較去年同期減少11%，不過新青安房貸上路，8月的五大銀行新承做金額月增67.8億元，房貸利率則為2.091%則是近4月最低的一次，今年已經連續5個月房貸利率站上2%。
曾敬德表示，考量美國升息接近尾聲，國內通膨逐漸受控，景氣呈現外冷內熱，短期內央行並沒有升息的急迫性，房市一二手市場也出現降溫現象，因此也沒有再進一步拉高信用管制的問題，整體房市在政策逐步調控後，已經是較為健全的自用市場。
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