快訊

2男冤獄逾30年！李昌鈺涉做偽證案落幕 天價和解金曝光

房市已明顯降溫 央行利率連兩季凍漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
考量國內外經濟情勢，國內通膨也有緩步回降趨勢，國內央行利率連兩季凍漲。路透
考量國內外經濟情勢，國內通膨也有緩步回降趨勢，國內央行利率連兩季凍漲。路透

考量國內外經濟情勢，國內通膨也有緩步回降趨勢，國內央行利率連兩季凍漲，根據五大銀行新承做房貸金額狀況，今年前八月房貸金額為4,283億元，年減幅度達11%，顯示房市已出現明顯降溫，央行也無進一步強化房貸管制的急迫性。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在央行與各部會連續出招下，房市已經有降溫跡象，包括央行連五升息與平均地權條例的改革，讓投資需求退場，雖然房價短期仍居高不下，但市場非自用需求下滑，整體市場已經呈現較為平穩的自用當道市況。

根據央行公布資料顯示，今年前八月五大銀行新承做房貸金額為4,283億元，金額較去年同期減少11%，不過新青安房貸上路，8月的五大銀行新承做金額月增67.8億元，房貸利率則為2.091%則是近4月最低的一次，今年已經連續5個月房貸利率站上2%。

曾敬德表示，考量美國升息接近尾聲，國內通膨逐漸受控，景氣呈現外冷內熱，短期內央行並沒有升息的急迫性，房市一二手市場也出現降溫現象，因此也沒有再進一步拉高信用管制的問題，整體房市在政策逐步調控後，已經是較為健全的自用市場。

房貸 央行 美國升息

延伸閱讀

楊金龍：國際經濟及通膨情勢 將聚焦三大變數觀察

通膨情勢仍不確定 央行總裁楊金龍：維持政策利率不變

央行與Fed亦步亦趨！貼放利率連二凍 並大幅下修今年經濟成長率

Fed利率決策／美國聯邦公開市場委員會9月20日會議聲明全文

相關新聞

房市已明顯降溫 央行利率連兩季凍漲

考量國內外經濟情勢，國內通膨也有緩步回降趨勢，國內央行利率連兩季凍漲，根據五大銀行新承做房貸金額狀況，今年前八月房貸金額...

印歐美澳16家國際太空新創來台 對接台廠供應鏈

經濟部中小企業處今年首度推出「2023國際太空新創來台落地培訓計畫」，吸引來自印度、歐洲等16家國際太空新創來台，促成3...

央行跟進Fed「連兩凍」 並大幅下修今年經濟成長率

一如市場預期，美國聯準會周三（美國時間20日）維持基準利率不變，中央銀行今天在第三季例行理監事會後與Fed亦步亦趨，政策利率維持不變，即重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別仍為1.875%、2.25%和4.125%。

央行總裁楊金龍：接近2%的通膨率可能成為新常態

儘管中央銀行今日未調整政策利率，外界仍關注台灣的通膨變化及央行貨幣政策走向。央行總裁楊金龍今日在會後記者會上以「新常態」...

中菲行：空運明年可期待 海運後市有待觀察

貨攬業者中菲行今天表示，9月歐美線空運市況顯示需求確實有回溫，整體來看，最壞時間已過去，明年是很可以期待的一年；海運市場...

央行不升息、信用管制也不鬆 房市留校察看中

中央銀行理監事會議今天決議利率維持不變，及不動產選擇性信用管制仍不鬆綁，都在各界預期內。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦