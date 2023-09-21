央行不升息、信用管制也不鬆 房市留校察看中

中央銀行理監事會議今天決議利率維持不變，及不動產選擇性信用管制仍不鬆綁，都在各界預期內。

住商不動產執行總監徐佳馨則認為，本次央行不升息應與台灣通膨率已降到2%以下水準，加上全年經濟成長率可能會下調有關，不動產市場表現應非其主要考量；不過從央行這次也並未對房市管控政策鬆手，顯見在央行眼中，房市正在「留校察看」期，加上今天行政院會議通過囤房稅2.0等重大政策，在打房正規軍中，央行將回到板凳位置，讓相關部會透過政策工具進行打房。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，7月平均地權條例上路、8月新青安房貸上路，緊接著還有囤房稅2.0箭在弦上，等於拉開首購剛需與投資買盤的資金條件差異，目前琳瑯滿目的房市政策設定，滿足對不同族群的抑制或鼓勵，所以暫無加碼管制需要。

黃舒衛認為，推測在總統大選前不會再進行政策調整，惟上一波選擇性信用管制針對特定地區第二宅的限貸成數為六成，若未來市場有過熱反彈，不排除央行還有壓縮成數的措施。