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央行宣布利率「連兩凍」 下修今年經濟成長

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今（21）日召開理監事會議，一如市場預期宣布利率「連兩凍」，並更新今年經濟成長率與通膨預估值。路透
中央銀行今（21）日召開理監事會議，一如市場預期宣布利率「連兩凍」，並更新今年經濟成長率與通膨預估值。路透

中央銀行今（21）日召開理監事會議，一如市場預期宣布利率「連兩凍」，並更新今年經濟成長率與通膨預估值。資料顯示，央行對今年景氣看法趨於保守，對今年經濟成長預估值由前一季的1.72％，下修至1.46%。

央行第2季預估，今年經濟成長率為1.72%，CPI年增率為2.24%，核心CPI年增率為2.38%；第3季除下修經濟成長預估值外，也進一步調整了CPI年增率與核心CPI年增率，分別為2.22%、2.44%。

相較於主計總處預估今年經濟成長率1.61%，台經院與中經院分別為1.66%與1.6%，皆無法保2。

CPI 央行

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