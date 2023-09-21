經濟部牽線連鎖業者合作 豆府將前進新加坡展店

以代理品牌為主的餐飲企業掀起掛牌潮，資深餐飲顧問、天帷企管顧問工作室創辦人林剛羽表示，對於純代理品牌的餐飲企業要掛牌，過去主管機關都會有疑慮，因此仍需要配套措施，但更重要的是，業者要評估代理品牌在台灣的適應性，以及代理條件，以免最終水土不服，或是賺到業績卻沒有同樣獲利。 而除了主管機關，餐飲業上市櫃，投資大眾也會放大檢視，究竟要如何判斷餐飲股是否成功呢？

2023-09-21 12:37