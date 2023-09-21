經濟部牽線連鎖業者合作 豆府將前進新加坡展店
經濟部商業司為協助台灣連鎖加盟企業拓展國際市場，日前邀請海外買主來台交流，並促成「豆府餐飲集團」與新加坡「Paloe Private Limited」合作，規劃前往新加坡展店。
經濟部是在9月12至15日邀請來自6個國家，共28位海外買主來台交流，促成4份合作意向書，促進商機估1200萬元。
海外買主包括馬來西亞金湯匙餐飲集團等11位，來自新加坡、馬來西亞的餐飲與流通相關領域集團企業，以及亞洲台灣商會聯合總會總會長許玉林帶領17位來自越南、緬甸、柬埔寨、新加坡等地台商；以「國際買主拓商團」形式進行企業拜會與交流，實地參訪6家台灣連鎖加盟品牌總部或門市與國內連鎖加盟大展，總計簽署4份商務合作意向書，促進商機預估1200萬元。
此次也促成「豆府餐飲集團」與新加坡「Paloe Private Limited」合作，規劃前往新加坡展店，同時與越南「Dai phat Comp」合作，將於當地合作打造新品牌適地化發展；「Y.A.S鞋類洗護中心」與「Silver Screen Corp. assn Bud」規劃代理品牌前進馬來西亞落地展店，以及與馬來西亞「Elianto make up」透過技術合作推廣。
手搖飲品牌「珍煮丹」表示，在過去品牌國際發展之經驗中，在地供應鏈建立一直是經營上的痛點，藉由實際海外相關領域之企業交流請益，有效提高於海外市場發展之量能與成功機會。
商業司表示，為促成台灣連鎖加盟產業國際輸出，將持續規劃國際商業交流活動，提升台灣連鎖品牌國際知名度。
▪ 租金連漲25個月！專家：囤房稅拍板、房東磨刀霍霍
▪ 省下萬元！強者DIY「捲尺自動門」 成本才一個銅板
▪ 國泰金9月經濟信心調查 買賣房屋意願攀升
▪ 為改建鋪路？新光吳東明砸1.1億 買林森北路57年老公寓
▪ 最大海歸潮出現！房仲直言對房市沒幫助、反憂心一事
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言