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經濟部牽線連鎖業者合作 豆府將前進新加坡展店

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
經濟部商業司牽線海內外連鎖業者交流，其中豆府餐飲集團將前進新加坡展店。圖／經濟部商業司提供
經濟部商業司牽線海內外連鎖業者交流，其中豆府餐飲集團將前進新加坡展店。圖／經濟部商業司提供

經濟部商業司為協助台灣連鎖加盟企業拓展國際市場，日前邀請海外買主來台交流，並促成「豆府餐飲集團」與新加坡「Paloe Private Limited」合作，規劃前往新加坡展店。

經濟部是在9月12至15日邀請來自6個國家，共28位海外買主來台交流，促成4份合作意向書，促進商機估1200萬元。

海外買主包括馬來西亞金湯匙餐飲集團等11位，來自新加坡、馬來西亞的餐飲與流通相關領域集團企業，以及亞洲台灣商會聯合總會總會長許玉林帶領17位來自越南、緬甸、柬埔寨、新加坡等地台商；以「國際買主拓商團」形式進行企業拜會與交流，實地參訪6家台灣連鎖加盟品牌總部或門市與國內連鎖加盟大展，總計簽署4份商務合作意向書，促進商機預估1200萬元。

此次也促成「豆府餐飲集團」與新加坡「Paloe Private Limited」合作，規劃前往新加坡展店，同時與越南「Dai phat Comp」合作，將於當地合作打造新品牌適地化發展；「Y.A.S鞋類洗護中心」與「Silver Screen Corp. assn Bud」規劃代理品牌前進馬來西亞落地展店，以及與馬來西亞「Elianto make up」透過技術合作推廣。

手搖飲品牌「珍煮丹」表示，在過去品牌國際發展之經驗中，在地供應鏈建立一直是經營上的痛點，藉由實際海外相關領域之企業交流請益，有效提高於海外市場發展之量能與成功機會。

商業司表示，為促成台灣連鎖加盟產業國際輸出，將持續規劃國際商業交流活動，提升台灣連鎖品牌國際知名度。

馬來西亞 新加坡 餐飲 經濟部

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