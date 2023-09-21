景氣差卻得調薪 企業大老：政府負擔勞健保比率應提高
三三會理事長林伯豐昨指出，2024年基本工資調漲4.05%，政府已連八年調漲基本工資。基本工資調漲後，勞健保也將調漲。但主計總處日前下修2023年台灣全年經濟成長率，台灣出口也連11個月負成長，整體經濟情勢發展令人擔憂，建議應調整勞保（雇主70%：勞工20%：政府10%）、健保（雇主60%：勞工20%：政府20%）負擔比率，在不增加勞工負擔下，政府負擔的比率應提高，以減輕企業的壓力。
林伯豐在8月中旬的三三會例會上就曾指出，台灣今年GDP成長只有1.72%，因此若基本工資漲幅超過2%，「不太合理」。
他近日重申，今年應該是景氣谷底，是否能從谷底恢復，還是要看全球經濟景氣與地緣政治，他希望能調整勞保、健保負擔的比率，政府負擔的比率應提高；並希望政府能找來第三方公正機構針對薪資調幅，對產業、勞工的衝擊進行分析，給予勞資雙方理性的討論空間。
由於出口低迷，林伯豐也呼籲央行應維持匯率穩定，財政部也應維持大宗物資的關稅、貨物稅、營業稅、印花稅降稅、免稅等措施，以避免進口產品價格上漲，進一步帶動物價抬升。
三三會將在10月、11月例會邀請目前的總統候選人，包括民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜等人與企業代表座談。
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