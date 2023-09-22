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普惠金融新篇章！北富銀第二屆「金融友善倡議論壇」10月登場，重磅講者齊聚談解方

文／ 邱劭霽

第二屆「金融友善倡議論壇」將在10月3日登場，台灣金融研訓院、台北富邦銀行廣邀國內外行業菁英，從聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」與金管會「金融服務業公平待客原則」出發，接軌國際、打破藩籬串聯金融夥伴，共同打造溫暖無礙的金融服務場域。

北富銀第二屆「金融友善倡議論壇」10月登場，重磅講者齊聚談解方。 圖／北富銀提供。
北富銀第二屆「金融友善倡議論壇」10月登場，重磅講者齊聚談解方。 圖／北富銀提供。

金融業主管機關持續關注普會金融發展成效

我國致力推動金融友善，為完善普惠金融指標體系，金管會去年即頒布「我國普惠金融衡量指標」並滾動調整，持續評估普惠金融發展狀況及成效。而去年訂定之15項衡量指標中，13項已於今年中達成，包含無障礙ATM比率達95%、多國語言ATM比率逾50%等，持續優化台灣民眾取得金融服務便利性、友善性，以落實公平待客、普惠金融。

打破金融業競品藩籬，串聯國內外專家找金融友善行動解方

為擴大金融友善的影響力，論壇上半場將聚焦國際趨勢及國內倡議行動，集結金融業重量級來賓，包含新加坡金融業爭議調解中心執行長蔡惠涵、金管會主任秘書蔡福隆、台北富邦銀行總經理郭倍廷、前銀行公會理事長雷仲達、中正大學法律系洪令家教授、聯合新聞網總編輯王茂臻，從國際視角出發分享普惠金融的關鍵組成，並分析我國銀行業金融平權之重要方針與願景。

若要加速擴大金融「暖」實力，同業攜手的力量必不可少；論壇下半場將進行金融同業交流與談，由KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興擔任主持人，與談者為新加坡金融業爭議調解中心執行長蔡惠涵、台北富邦銀行執行副總吳薏菱、永豐銀行副總經理王筱嵐、台新銀行副總經理劉樹芬、元大投信董事長劉宗聖。與談過程將分享台灣銀行業的現行及未來之友善服務策略規劃，包含產官學交流合作、各類型客戶的需求及服務發想等，打破金融競品藩籬、攜手創造更友善的金融服務環境。

邀請身心障礙/高齡友善團體及民眾共襄盛舉，為金融發聲

打造暖心的金融服務場域，需要全民參與，歡迎國內外金融同業、身心障礙/高齡友善權益團體一同參與，也期待關心此議題的社會民眾共襄盛舉，串聯正向力量、成就普惠可能，共創台灣金融暖實力！

【論壇資訊】
⚫時間：2023年10月3日（二）13:20-16:15
⚫地點：台北寒舍艾美酒店翡翠廳（台北市信義區松仁路38號3樓）

即日起開放報名，活動詳情請見：
https://www.accupass.com/event/2308110220082003680346

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