凱基證券員工餐廳推動綠色餐飲 以行動落實永續

氣候變遷威脅全球環境及糧食安全，推動永續成為刻不容緩的議題，為善盡企業社會責任，凱基證券員工餐廳加入農糧署輔導之台北市文化探索協會「綠色餐飲指南」，透過響應採用有機友善、當季當地食材、遵循永續生態及海洋原則、減少添加物、提供蔬食餐點、減少資源浪費等六項綠食宣言倡議，不僅讓員工享用更健康的食材，更將飲食結合 ESG 落實減碳行動。

凱基證券行政管理部主管黃玉佩表示，凱基證券員工餐廳為避免食安問題影響員工的健康，除了聘用正職員工營運管理員工餐食的每一個環節，選用在地當季新鮮食材及永久性餐具，同時力行源頭減量及惜食取用行動，有效減少食材運輸成本及碳足跡，並取得環保署環保餐廳認證；自今年開始與營養師合作依季節設計低卡路里的多元菜色，更提供有機蔬菜鼓勵員工增加膳食纖維的攝取，為員工的健康把關。

多數餐廳推動綠色餐飲需面臨的難題，包含有機蔬果的來源、供應量不穩定及認證機制疑慮等，凱基證券員工餐廳加入「綠色餐飲指南」後皆陸續解決，進而發展務實可行的運作方式。黃玉佩指出，員工餐廳嘗試推出一天「有機日」活動，當日提供全有機食材不僅獲員工大受好評，當天遠低於以往的剩食量，更為轉型中的綠色員工餐廳注入一劑強心針，預計將有機日轉為定期例行活動，期待藉由縮短食材的碳足跡，實踐從產地到員工餐廳的食農教育，進而將此意涵延伸到員工家中的餐桌，共同推動綠色飲食。

綠色飲食絕非遙不可及，從每天面對的餐桌即可做起，凱基證券積極將永續發展及 ESG 議題融入業務發展，期盼藉由員工餐廳推動綠色餐飲的方式，透過減少環境成本的模式來友善地球，持續以實際行動落實永續發展。

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