錢進藍海 搶搭保健列車 擁有健康百萬人蔘不是夢 零經驗!第一人蔘品牌正官庄擴大加盟招募

「加盟正官庄，讓我得到了肯定與自信」、「這是一個健康且長期的事業，過去當導遊得24小時待命，如今生活規律，自己就是健康的見證，也是最大的改變。」

來自韓國、全球第一保健品品牌「正官庄」擴大加盟招募，秉持著奮鬥精神嚴選六年根高麗蔘，打造安心健康食品，加盟店長心得好評大讚:「我期待能跟正官庄一樣，將這個健康事業傳承給下一代」!

疫後加上老齡化，健康意識抬頭，正官庄加盟事業更受矚目。 圖／正官庄 提供

沈柏丞過去從事保健食品的相關業務，「以前做的產品比較沒有知名度，要花很多時間跟消費者溝通。」戴茂榮在地經營茶葉二十餘年，參觀過許多加盟展，最後和妻子決定加盟正官庄；簡東興更是先身體力行，「吃了一年，精神體力都變好，才決定投入。」

土城店加盟主沈柏丞。 圖／正官庄 提供

戴茂榮夫妻齊心投入，「我們只需要專心經營」，「相較於其他餐飲等加盟事業，正官庄人事成本更低、不會形成負擔」，且當消費成為習慣、是生活的一環，客源自然穩定，「消費者還會常常分享健康經驗，正官庄真的是很好的健康食品。」

永和店加盟主戴茂榮夫婦。 圖／正官庄 提供

疫情與老齡化 健康事業前景看好

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也讓民眾的保健意識大為提升，保健食品市場在一片低迷中逆勢成長；正官庄以市場獨佔的「六年根高麗蔘」及多項具指標的商品，站穩市場，從健康意識抬頭到老齡化時代來臨，品牌也大規模招商拓點。

正官庄之所以在健康產業中脫穎而出，在於其「正統」，除了堅持韓國最佳種植區，累積千年種植智慧與經驗；也代表「官方」，由韓國人蔘公社製造、品質有保證；而品牌的庄字則有「經修飾」之意，嚴選六年根高麗蔘，加上百年製蔘的專業，品質精純。

正官庄除了擁有世界優秀的研發團隊，致力於研究高麗蔘的各種預防功效，開發新穎分析技術之外，還歷經8年、7階段、290多項的檢測，收集國內外最新食品安全資訊，食品履歷管理等。團隊也獲得了KOLAS(國際公認試驗機構認證) 的認可。

加盟後更養生 健康與獲利都永續。 圖／正官庄 提供

正官庄除了124年悠久歷史的金字品牌，也為設計了一套完整的制度，加盟主只需進貨販售，經營方式更為簡易，且強調進貨的所有商品，皆為總公司原裝進口或合格生產，擁有韓國「公社製造」國家級認證、嚴格把關的高品質，無需擔心商品瑕疵或偷工減料等疑慮。

正官庄除了擁有國際品牌的知名度，也是目前坊間保健品牌首選，加上靈活且多樣化的產品銷售設計、不強制出貨等優點，讓加盟主可以專心銷售。沈柏丞說，「我非常認同正官庄的品牌價值，而且總公司從選點建議、評估，到開幕活動、宣傳，甚至有課程與實習等都有完整培訓」，「加盟制度是非常完善的，我們只要擔心有沒有做好服務。」「當客人變朋友，會常來喝茶聊天，這是一件很驕傲的事。」

正官庄與其他加盟產業最大的不同，在於「無經驗也可輕鬆經營」，加上啟動資金相對合理、5萬加盟金就可輕鬆當老闆，還提供系統化的開店流程、完整的支援系統，包括活動輔助、教育訓練等。

羅東店加盟主簡東興夫婦。 圖／正官庄 提供

簡東興夫婦加盟之後，開始注重養生，時常翻閱中醫書籍，夫妻信念一致，就連親友也誇讚肯定，「我們相信只要不斷付出、不斷練習，在社區認真經營，就能得到健康、也能賺錢，甚至永續經營。這是很正確的選擇。」如此能生活和工作的事業新契機，正官庄邀你一起加入，用健康傳承事業!

圖／正官庄 提供

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