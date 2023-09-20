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政院21日審最低工資法
「最低工資法」是蔡英文總統政見之一，不過勞動部二○一九年將「最低工資法」草案送入行政院後，審議延宕四年多，行政院預計今排審。由於勞動部曾宣稱，勞資雙方就最低工資審議的應參採、得參採指標有不同意見，但行政院會今審查版本仍是以消費者物價指數（ＣＰＩ）為應參採指標，勞動部官員說，跟預告版本相比沒太大變動。
勞動部條平司長黃維琛說，勞資雙方過去針對應參採、得參採的指標有不同意見，草案應參採指標是ＣＰＩ，經討論後，ＣＰＩ還是勞資各界目前最有共識的部分，所以維持ＣＰＩ作為唯一一項「應」參採指標。
十項「得」參採指標，包括勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成的分配比率、生產者物價及民生物價變動狀況、各業產業發展及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。
黃維琛說，政院審議版本大致維持預告草案架構，未來將由學者專家、政府相關部會組成研究小組，在審議會前卅天做出客觀數據，提出明年度基本工資的建議調整方案，審議會須奠基於研究小組建議方案聚焦討論。
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