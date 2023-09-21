外銷訂單 將連2年負成長

經濟部統計處昨天公布八月外銷訂單統計，金額為四六○點四億美元，不僅較上月衰退百分之三點五，與去年同期相減幅達百分之十五點七，已連十二個月負成長。經濟部預測，第四季仍有機會轉為正成長，但全年已確定不可能轉正，為第二年負成長。

此外，經濟部統計今年前八月外銷訂單金額三六二三點三億美元，衰退百分之十九點一，為二○一○年以來同期最大減幅。經濟部統計處長黃于玲表示，以前八月外銷訂單金額累計三六二三億美元來看，跟二○二二年全年接單六六六八億美元相比，相當未來每個月訂單必須要有七六二億美元以上，但依訂單數字來看已難達成，因此全年會呈現負成長，且是連續第二年負成長。

黃于玲說，由於終端需求持續走緩，供應鏈持續調整庫存，電子產品的衰退幅度從七月的百分之○點四，八月擴大為衰退百分之十七點三，導致八月外銷訂單不如預期。其中，記憶體、晶圓代工、印刷電路板、晶片通路等接單都呈現減少，但ＩＣ設計接單增加，抵銷部分減幅。

不過，黃于玲指出，整體外銷訂單表現，預期第三季會比第二季好，第四季又會比第三季好，目前看到有幾個突破點，包括ＡＩ商機正在發酵，雖然影響大小還看不出來，但基本上是往正向走；第二則是愈來愈多產品的庫存去化已呈現相對健康水準，待整體製造業需求上來，相信就會有明顯的訂單挹注動能；第三個突破點，則是國際各品牌消費性電子新品陸續上市，雖然買氣未定，但可持續觀察；加上去年第四季基期較低，第四季外銷訂單有機會轉為正成長。

除了外銷訂單不如預期，經濟部投審會昨也公布今年一到八月投資概況，僑外投資件數及金額雙跌，投資件數一五四三件，比去年同期衰退約百分之八；金額七五點二億美元，大減百分之廿七。

投審會發言人蘇琪彥表示，投資金額減少主因是去年一至三月核准離岸風電外商等大型投資案金額達八二四億元，比較基期較高所致。陸資來台投資方面，今年前八月核准十六件，衰退百分之五十四點二九；投資金額二三九三點六萬美元，成長百分之廿七。

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