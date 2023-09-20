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受惠面板價格上漲 光學器材8月外銷訂單金額終結18黑

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部統計處長黃于玲今（20）日指出，因大尺寸電視面板價格上漲，挹注訂單成長，使得光學器材為8月外銷訂單七大主要貨品唯一正成長的類別，並結束連續18個月負成長，為去年2月以來首次轉正。

經濟部統計處指出，8月光學器材接單18億美元，月增8.9%，年增2.5%。黃于玲表示，各尺寸電視面板價格皆有明顯漲幅，各尺寸價格年增幅約在30%~63%之間，對訂單挹注相當明顯。不過，手機、液晶、筆電面板價格跟去年同期相比，則是呈現減少，但減幅已有收斂。其中，手機面板減23%，液晶和筆電面板的價格減幅則是個位數，仍是有助於訂單金額往好的方向走。

黃于玲表示，在光學器材部分，惟背光模組接單減少，抵銷部分增幅。其中，又以接自東協增0.3億美元、中國大陸及香港增0.2億美元較多。

至於「蘋果光」何時會發亮？黃于玲指出，國際各品牌消費性電子新品陸續上市，有美系也有中系，有的已提早發布，有的正在發布，還有未來發布，都會帶動台廠供應鏈。依過往訂單趨勢研判，預估影響的最高月份會落在10月，若買氣佳，就會延續到11月，再好一點還可能延續到12月，相關影響，就看後續市場接受度和買氣而定。

至於8月資訊通信產品接單121.9億美元，月減4.3%，年減14.6%，主因受全球通膨及升息影響，終端需求持續走緩，致筆電、手機、網通產品等接單減少，惟伺服器及顯示卡接單成長，抵銷部分減幅，以接自歐洲減17.6億美元、美國減7.7億美元較多，惟東協增7.6億美元，抵銷部分減幅。

經濟部統計處指出，8月外銷訂單海外生產比47.6%，與去年同期持平。

電視面板 筆電 出口值 經濟部

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