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經濟部發布8月外銷訂單 五大接單地區全面衰退…恐進入最久長黑期

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

經濟部統計處今（20）日發布8月外銷訂單統計，8月我五大主要接單地區金額，呈現全面衰退。其中，接自中國大陸及香港的訂單只有109億美元，年減2%，已是連17黑，並且平了之前的長黑紀錄。只要下個月還是負成長，就會進入最久長黑期。

經濟部統計處長黃于玲指出，關於陸港接單情形，雖然電子產品已連二紅；資訊通信產品8月的增幅不小，達16.4%；光學器材也翻紅。但，大陸內需復甦並不如預期。

黃于玲指出，陸港電子產品接單主要受惠IC設計回溫，光學器材則受惠於面板漲價。至於資訊通信貨品主要是得益於筆電、伺服器、顯示卡；其中，筆電因庫存已回到健康水位，廠商開始進行庫存回補，且已有備貨準備。

此外，黃于玲還提到，去年大陸封控，基期低，也呈現技術性反彈向上的動能。

至於接自東協國家的訂單中，資訊通信產品接單也出現高達七成的漲幅，黃于玲指出，主要還是原本從歐洲下單的客戶轉到東協，這樣的影響從今年3月已開始，預估會持續到12月，但這與手機新品上市的備貨潮無關。8月東協訂單63億美元，年減11.6%。

美國訂單150.1億美元，年減14.5%；歐洲訂單64.2億美元，年減33.6%；日本訂單25.4億美元，年減16.7%。

黃于玲表示，目前全球終端需求仍不明朗，廠商嚴格管理庫存，就算下單回補庫存，也多只補幾個月的量，之後會看銷售狀況，也就是說下單的周期性也和以往不一樣，由於波動加劇，也更難預估。

東協 出口值 經濟部

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