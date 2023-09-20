太陽光電設置加重台南登革熱疫情？經濟部這麼說
台南登革熱疫情拉緊報，外界指光電設置加重登革熱疫情，經濟部今（20）日表示，已協調光電業者，全力配合台南市環保局進行化學防治作業。
經濟部並表示，光電案場多數於台南沿海，此波疫情主要集中在台南市區，並非集中在光電主要的設置區域，但能源局也通知各業者，加大原有的定期除草頻率，維護案場環境，廢棄魚塭轉作的案場也會以包括撒鹽、放養魚類來預防孑孓孳生。
經濟部指出，根據統計，台南市中心多為屋頂型太陽光電，地面型光電比例極低，市中心的地面型光電以風雨球場及縣市停車場為主，光電板下方作為球場及停車複合式使用，光電業者皆會配合台南市環保局進行化學防治作業，杜絕疫情擴散。
針對台南七股沿海地區地面型案場管理，經濟部成立七股光電工作站，若接獲民眾陳情，如積水、蚊蟲、雜草等，皆會第一時間通知業者處理，並請業者應加快速度改善完成，維護居民生活環境品質，與在地齊心對抗登革熱。
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