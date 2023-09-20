Wi-Fi 6E開放 NCC新增戰時、急難微波電臺免執照可用

國家通訊傳播委員會（NCC）於今（20）日通過微波電臺設置使用管理辦法修正草案，面對環境變遷複合型災害事故，NCC表示，因開放Wi–Fi 6E，同步放寬低功率無線資訊傳輸設備廣泛用途（Unlicensed National Information Infrastructure, UNII），為偏遠地區災害應變急難救助之備援電路，使用5.945GHz至6.425GHz頻段者，特別准允免申請設置核准證明及免取得電臺執照，以利電信業者迅速建立應急通信能量，支持國家防災團隊應變作為。

NCC主秘黃文哲表示，原本就有開放2.4 GHz和5.8 GHz的公用頻段，開放5.9GHz-6.4GHz頻段主要是為了緊急狀況的救災通訊備援，限定電信業者申請，且危急災難狀況結束後也就取消。例如今年2月，台灣至馬祖間兩條海纜全斷時，中華電信微波系統備援，讓語音通話等服務可用微波服務，山谷彼此不容易拉電線地區也可以使用微波電台，另外，「戰爭」也是緊急狀況，同樣可緊急使用此一頻段。

修正草案全文計18條，將辦理法規命令預告60日，同步刊登行政院公報及介接國家發展委員會公共政策網路參與平臺，落實公眾參與機制。

NCC說明，因應數位發展部成立，有關頻率核配申請與頻率使用證明發給、廢止及和諧有效共用等事項，自2022年8月27日起改由數位部管轄，「電臺設置」涉監理事項，仍屬 NCC業務。配合「無線電頻率使用管理辦法」、「中華民國無線電頻率分配表」等二法規修正生效，調整微波電臺設置及監理法規，並增訂微波電臺執照廢止態樣，明確化廢止後電臺設備處理方式。

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