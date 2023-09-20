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工地損鄰案件頻傳 國土署：檢討納入第三方監驗機制

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
內政部長林右昌（左）頒授新任國土管理署長吳欣修印信。國土管理署提供。
內政部長林右昌（左）頒授新任國土管理署長吳欣修印信。國土管理署提供。

近來工地損鄰案件頻傳，國土署長吳欣修今（20）日表示，針對損鄰處理原則已充分授權地方政府，會檢視中央法規是否有修正必要，包含是否在《建築法》中導入第三方監驗機制，後續會找地方政府、業界共同討論。

基泰大直日前發生工安意外，外界呼籲檢視損鄰處理原則相關規範，盼能強化管理。

吳欣修今日接受媒體聯訪時表示，包括建築勘驗、損鄰處理原則等，都有授權地方政府，中央法令上要如何協助會再找地方政府討論，是否納入第三方監驗機制，健全損鄰處理制度。

吳欣修指出，事實上在2018年，當時的營建署就有提出建築法修法，但在立法院討論過程中，各方意見尚未形成共識，是否要重新到立院接續修法，會再與各界溝通。

從立法院議案查詢系統可發現，建築法修法在2018年時通過立法院內政委員會初審，當時是為回應台南維冠大樓等建物倒塌意外，強化施工勘驗制度，修正導入第三方機制，但當時仍有部分條文保留，須黨團協商，修法因此按下暫停鍵。

吳欣修表示，對於導入第三方監驗機制，業者比較擔心監驗過程看法不同，導致時間拖延、驗收較慢，在節奏上、方法上如何處理，若各界認為有必要統一概念，內政部會主動來協助，訂得更清楚。

地方政府 立法院 維冠

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