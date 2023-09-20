換日圓別搶快！日圓匯率走弱 專家預期會貶到這價位

疫後國境開放，國人赴日旅遊蔚為風潮，近日日圓匯率走弱，吸引不少民眾搶換便宜日圓，但野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成（Mitsunari Kawano）今天表示，預期日圓兌美元匯率將續貶，年底可能就會看到155日圓兌換1美元的價位。

根據最新報價，美元／日圓匯率落在147.9元附近。河野光成今天在記者會被問到日圓走勢的相關問題時指出，預期日圓還是會達到全年150的水準，甚至貶到155、156之間。他說，日圓續貶是因為日銀（日本央行）因應比較慢，加上執政的自民黨鷹派人士的干涉，自民黨偏安倍派的人士認為寬鬆政策應該持續，考量這一派的人數比較多，因此外界會比較注重他們的想法，而日銀考量目前經濟狀況，本來就應該儘早因應現況，因此讓日圓貶值到現在的狀況。

河野光成也說，日圓走貶另一主要原因，在於美國經濟狀況持續旺盛，帶動美元走強，相對之下，美元的強會導致日圓的弱勢，他預期日銀採取具體政策會落在明年3月。接下來要看的是美國的景氣和市場到底會持續多久，目前預期日幣貶值趨勢會持續半年左右，年底就會看到155價位。

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