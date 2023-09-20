台1至8月對外投資3349億翻倍升 台積電、國巨占總投資額近半

經濟部投審會公布今年前8個月核准投資相關數據，其中對外投資有369件，年增1.1%，投資金額達到111.65億美元（約新台幣3349.5億元），最受矚目的是台積電增資亞利桑那州廠35億美元以及國巨以7.23億歐元間接收受讓法國施耐德電機旗下HUDSON HOLDCO FRANCE的股權，占對外總投資額近半。

投審會統計，對台灣投資的部分1-8月有1543件，與去年同期比減少7.92%，投資金額為75.2億美元，同期比減少27.58%。

投審會解釋，投資金額減少的原因是去年投資基期較高所致，國外知名大廠仍持續台灣，像是新加坡商星展以新臺幣520億元增資台灣星展銀行；德商允能以約新臺幣292億元增資允能風力發電；美商微軟以美金4.3億元增資台灣微軟；丹麥商沃旭以新台幣120億元投資台灣沃旭、荷蘭商ASML約新臺幣56.5億元及歐元1.4億元增資台灣ASML、顯示外資仍持續看好台灣投資環境。

在台灣對外投資部分，1-8月共369件同期比增加1.1%，金額達111.65億美元，同期比增加105%，其中台積電以美金35億元增資美國亞利桑那州，以及國巨以歐元7億2,300萬元間接受讓取得法國施耐德電機旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。

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