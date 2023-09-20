國土署掛牌！署長吳欣修推動四大任務 助非六都推公辦都更

營建署今（20）日改制為國土管理署，署長吳欣修表示要推動四任務，包含都更危老擴及非六都、社宅興建、國土計畫法2025年順利上路、道路安全相關修法等。

針對都更、危老方面，吳欣修表示，由於非六都縣市的都更專業人力太少，國土署會主動出擊，協助非六都縣市找到合適案例，成立輔導團推動公辦都更，加速老屋更新，目前包含新竹市、苗栗縣、嘉義市、澎湖縣都有潛在案例在醞釀。

吳欣修表示，全國都更、危老都在如火如荼進行中，法規都已完備，六都運作非常順暢，中央會積極協助非六都加速趕上腳步，讓台灣的都更、危老能不分縣市，一起努力往前推進。

另外社宅興辦方面，吳欣修表示，國土署將與國家住都中心聯手，共同衝刺八年直接興建12萬戶目標，目前每年進度約1.5萬至2萬戶，到今年底可望達10萬戶，明年應可順利達到12萬戶。

吳欣修也提到，國土計畫法將在2025年上路，目前國土署也正與地方政府、民眾積極溝通；最後，行政院指示檢討交通安全相關法規，針對道路附屬設施提升到以行人安全為準的相關修法，目前也在努力中，另也希望在明年前加速改善完成600個危險路口。

營建署於1981年3月2日成立，至今已42年，推動300億租金補貼、包租代管、社宅興建、居住政策、都市更新、重大公共建設推動、市區道路等基礎工程、下水道工程與再生水推動以及國家公園等業務，今日完成組織改造，改制國土管理署及國家公園署。

內政部長林右昌今日親自出席國土署掛牌，他表示，現階段面臨全球極端氣候變遷、國際淨零排放趨勢、國家經濟發展及社會環境變遷四挑戰，國土署未來在都市及城鄉地區的國土永續利用及合宜發展將是重要課題。

他特別提醒，國土署業務與民眾息息相關，政策從思考階段就要與社會溝通，推動時也要與地方政府協力，才能順利。

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