美國商務部副部長羅卡西奧：將透過台美TTIC架構 深化雙向貿易與投資

經濟部國際貿易局今（20）日指出，美國商機日活動邀請包括美超微（伺服器）、Caregility（醫療ICT）、RMCI Inc（先進航空電子組件）及大金北美公司（空調用電路板）等18家美國大型買主來台進行採購； 出席的美國商務部副部長、國家國家標準與科技研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie Locascio）表示，將透過台美「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），深化雙向貿易與投資。

經濟部表示，美國為我第二大貿易夥伴及最重要的外人投資及技術來源國，經濟部將持續透過加強台美雙邊經貿交流，促進台美貿易、投資及產業合作，持續加強雙方的商務交流，共創經濟繁榮。

貿易局表示，2023年美國商機日昨日在台北國際會議中心盛大舉行，由經濟部、外貿協會、美國在台協會（AIT）及美國各州政府辦事處協會（ASOA）攜手合作，持續為深化台美雙向貿易與投資交流維持動能。

羅卡西奧院長致詞表示，美國十分重視與台灣之夥伴關係，並強調美商務部持續透過「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）架構，深化雙向貿易與投資。外貿協會黃志芳董事長則表示，台美雙方的貿易關係緊密，且為理念相通、共享價值的夥伴。

經濟部次長林全能表示，台美近年交流頻繁，在雙向貿易及投資都有顯著成長。供應鏈是當前全球關注重要議題，台灣是全球供應鏈值得信賴的夥伴，期待台美在供應鏈需求不斷變化的時代，共同尋找新的合作機會。

貿易局表示，這項活動也邀請到亞利桑那州、喬治亞州、關島、愛達荷州、新墨西哥州與維吉尼亞州等經濟發展官員來台，介紹各州投資環境與商機，以深化台灣與美國各州雙邊貿易、投資及產業合作。此外，也邀請到18家美國大型買主來臺進行採購，包括美超微（伺服器）、Caregility（醫療ICT）、RMCI Inc（先進航空電子組件）及大金北美公司（空調用電路板）等，媒合我業者掌握商機。

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