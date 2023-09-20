Fed 升息立場彈性 法人建議：採主動式多重資產策略

今年以來，美股市場表現強勁，上半年主要由成長股主導，科技股更是一枝獨秀。法人建議，考慮美國聯準會（Fed）保持升息政策的彈性立場，加上氣降溫和許多領域表現分歧，策略上建議採取主動式多重資產或平衡策略，從容應對多變市場。

安聯投信表示，從總體經濟角度來看，全球勞動市場和財政支出表現多樣。儘管如此，美國經濟整體表現較佳，勞動市場、消費支出、儲蓄水平和薪資成長數據顯示其經濟基本面堅實。此外，美國仍然是全球最重要的消費市場，保持著穩健的勞動力和消費者支出。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，市場對美國陷入衰退的擔憂有所減緩。美國的勞動市場、消費支出、超額儲蓄和薪資增長等數據表現良好，整體經濟仍然穩健。然而，對於美國聯準會（Fed）之前快速升息所帶來的政策滯後影響，投資者仍需謹慎觀察。

此外，市場對未來兩年企業獲利預期轉趨穩定，有望看到企業獲利和營收預期改善的跡象。同時，可轉換債券的收益率和波動性相對較具吸引力，價格也接近債底，意味著下檔風險較低。

對於非投資等級債券，違約風險持續保持較低概率，預計將低於歷史均值。許多市場發債公司致力於降低債務比重，且整體信用狀況仍然穩健，今年企業再融資壓力也相對有限。

謝佳伶表示，股票部分可關注未來潛力較大、折價幅度較大的成長股。同時，可轉換債券具有吸引人的特點，能夠受益於發債量的增加，並在市場波動時保持較好的抗跌性。非投資等級債券的表現也值得關注，目前市場發債公司積極降低債務比重，且整體信用狀況仍然良好，這有助於降低風險。

謝佳伶說，投資者可以考慮多元化策略，以在市場變動中保持穩健的表現，同時能夠參與潛在的成長機會，降低風險集中帶來的波動風險。

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