快訊

總統大選最新民調／賴清德42.52%領先 郭台銘公布副手不升反降

美國取消試射極音速飛彈 與中俄軍武競賽為何從領先變落後

五股觀音山「達摩洞」驚傳患者持刀砍人 6救護車到場7人送醫

Fed 升息立場彈性 法人建議：採主動式多重資產策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國聯準會主席鮑爾。（路透）
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

今年以來，美股市場表現強勁，上半年主要由成長股主導，科技股更是一枝獨秀。法人建議，考慮美國聯準會（Fed）保持升息政策的彈性立場，加上氣降溫和許多領域表現分歧，策略上建議採取主動式多重資產或平衡策略，從容應對多變市場。

安聯投信表示，從總體經濟角度來看，全球勞動市場和財政支出表現多樣。儘管如此，美國經濟整體表現較佳，勞動市場、消費支出、儲蓄水平和薪資成長數據顯示其經濟基本面堅實。此外，美國仍然是全球最重要的消費市場，保持著穩健的勞動力和消費者支出。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，市場對美國陷入衰退的擔憂有所減緩。美國的勞動市場、消費支出、超額儲蓄和薪資增長等數據表現良好，整體經濟仍然穩健。然而，對於美國聯準會（Fed）之前快速升息所帶來的政策滯後影響，投資者仍需謹慎觀察。

此外，市場對未來兩年企業獲利預期轉趨穩定，有望看到企業獲利和營收預期改善的跡象。同時，可轉換債券的收益率和波動性相對較具吸引力，價格也接近債底，意味著下檔風險較低。

對於非投資等級債券，違約風險持續保持較低概率，預計將低於歷史均值。許多市場發債公司致力於降低債務比重，且整體信用狀況仍然穩健，今年企業再融資壓力也相對有限。

謝佳伶表示，股票部分可關注未來潛力較大、折價幅度較大的成長股。同時，可轉換債券具有吸引人的特點，能夠受益於發債量的增加，並在市場波動時保持較好的抗跌性。非投資等級債券的表現也值得關注，目前市場發債公司積極降低債務比重，且整體信用狀況仍然良好，這有助於降低風險。

謝佳伶說，投資者可以考慮多元化策略，以在市場變動中保持穩健的表現，同時能夠參與潛在的成長機會，降低風險集中帶來的波動風險。

美國聯準會 消費

延伸閱讀

00933B最便宜的公司債ETF！ 她「月配息+收益平準金」：等不及要申購了

富坦精選收益 績效領先

美國長照REITs 有戲

投資級金融債 擁雙優勢

相關新聞

電價凍漲優惠沒了…業者：成本墊高 面臨漲價壓力

電價審議委員會議昨拍板電價不調整，但百貨零售、電影院、健身房、餐廳等約八八○個用戶取消凍漲。業者表示，基本工資剛調漲，如...

印度股市看俏 估值穩健

由於中國經濟及投資市場的前景面臨挑戰，不少投資者開始遍尋其他地區的機遇，例如亞洲地區另一人口大國印度。投資者對印度經濟及...

Fed 升息立場彈性 法人建議：採主動式多重資產策略

今年以來，美股市場表現強勁，上半年主要由成長股主導，科技股更是一枝獨秀。法人建議，考慮美國聯準會（Fed）保持升息政策的...

洪奇昌掌舵大同子公司 要砸2.8億開發東南亞碳權商機

大同集團旗下子公司福華電子董事會，6月才剛選出綠營前新系大老洪奇昌為新董事長。隔沒多久，首次擔任上市櫃公司董座的洪奇昌，即已新成立「福華智能」公司作為起手式，他準備南向前往印尼等國家，搶攻減碳商機，大做碳權生意，並帶領老電子公司逐步轉型。「化解碳焦慮、發掘碳資源」，是他接下來要做的事。

國泰金最新調查 52%民眾認為明年通膨大於2%

國泰金控今日發布最新的國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於明年通膨預期雖然已微幅降溫，但仍有約52%的民眾預期一年後的通貨...

ESG 投資熱！永豐金證券打造「ESG 基金」專區

一般投資人也可以輕鬆參與ESG基金投資。永豐金證券以財富管理亮麗成績為基礎，領先同業打造ESG基金平台專區，上架符合歐盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦