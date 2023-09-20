ESG 投資熱！永豐金證券打造「ESG 基金」專區

一般投資人也可以輕鬆參與ESG基金投資。永豐金證券以財富管理亮麗成績為基礎，領先同業打造ESG基金平台專區，上架符合歐盟與國內永續規範的基金逾千檔，並以投資人觀點全新定義四大分類主題，從永續知識、共同基金介紹、到基金申購交易，一站式完成；今年以來ESG基金存量成長達三成，邁向普惠綠色金融的領導券商地位。

ESG投資熱，但目前市場上介紹ESG題材共同基金，多採清單列舉式或以基金類型，例如股票型、債券型、平衡型為分類，一般投資人想要再深入了解不易。永豐金證券落實永續投資，回應愈來愈多投資大眾對ESG議題及相關投資的關注與需求，打破傳統思維框架推出ES基金專區，依基金投資特點、主題、內容等因子，從大眾切身關係與在意點為出發，全新定義ESG基金四大類型：資源、環境、碳排、永續ESG。

以資源類為例，涵蓋資源、能源轉型、替代能源等標的。永豐金證券指出，天然資源供給有其限度，傳統資源在開採、使用過程易產生出高污染廢棄產物，使得替代或轉型能源成為各國致力發展的新顯學，環境、生態更與我們的生存息息相關，相關的綠色經濟、淨零碳排是一個環環相扣的關係，亦是不容錯過的商機。

永豐金證券在ESG基金的推動，從產品源頭將合作上手（基金公司）納入永續、盡職治理評估，簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明或關注責任投資原則PRI，並訂定ESG題材標的與規模3年擴增目標，積極廣納商品。目前上架符合歐盟永續金融規範（SFDR）第8條或第9條規定之境外基金逾千檔，主管機關認定為ESG基金的國內基金87檔，合計占總上架基金比重達四成；而截至8月底止，ESG基金存量較去年年底大幅成長約三成。

為推廣永續投資理念，除了每年舉辦近百場ESG相關主題的教育訓練以強化員工對ESG投資價值與前景的專業知識外，永豐金證券兩年前建立「豐投ESG官網」設立「ESG基金」專區，今年進行全新定義分類及優化改版，從永續國際趨勢、投資人需求，專業知識及產品交易，大幅降低一般投資人參與永續投資的門檻，不論是單筆或定期定額，小資族也可以快速了解及參與ESG浪潮所帶來的投資機會。

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