美國維吉尼亞州台灣商務辦事處開幕 鞏固維州和台灣經貿關係

美國維吉尼亞州商貿部長卡倫·德威特·梅里克（Caren Merrick），周二（19日）代表維州州長格倫·楊京（Glenn Youngkin），參與了美國維吉尼亞州台灣商務辦事處的開幕，外交部北美司司長-王良玉、美國在台協會高雄分處商務組首席商務官-艾達文（Dave Averne, AIT Principle Commercial Officer），及維州經濟發展夥伴（Virginia Economic Development Partnership，VEDP）的長官們也共同出席。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處，是維州在台灣第一個經濟發展辦事處。成立宗旨為加強維州和台灣之間的商業關係，包括雙方的貿易和投資計劃。新的在台商務辦事處，將成為除了德國、日本、韓國外的第四個國際辦事處。

美國維吉尼亞州州長楊京表示：「台灣對外商直接投資和國際貿易來說，是一個相當重要的市場，而美國維吉尼亞州台灣商務辦事處，將策略性地成為維州在經濟發展上的機會。我們期待加強與台灣的合作夥伴關係，並積極招攬台灣企業，促進與維州的商業貿易。」

楊京州長在今年4月首次率領經貿訪問團出訪亞洲，台灣作為訪問首站，並與蔡英文總統會晤，宣布美國維吉尼亞州台灣商務辦事處的計畫，並簽署一份台灣經濟部與維吉尼亞州經濟貿易合作的經貿合作備忘錄（MOU）。該份備忘錄說明台灣作為維州投資合作夥伴的重要性，且承認維州和台灣之間良好的雙邊經貿關係，以及重要的農業合作夥伴關係。該備忘錄也針對雙邊的研究、創新研發、國際重要產業如消費電子產品等，提出進一步的合作承諾。

維吉尼亞州商貿部長 Caren Merrick 表示：「我們很榮幸，參與美國維吉尼亞州台灣商務辦事處的開幕，我們已經充分準備好合作項目，期望在未來能夠深化維州與台灣企業的經濟和國際貿易關係。台灣和維州都致力於創新、合作和領導，新的辦事處將向潛在投資者和企業展示維州的優勢，並拓展維州的產品市場。」

VEDP 總裁兼 CEO Jason El Koubi 表示，國際貿易和外商直接投資，對維州各地區都具有重大經濟影響，美國維吉尼亞州台灣商務辦事處將使維州在全球經濟中更具競爭力。VEDP 期待與台灣企業和各利害關係人合作，進一步推廣，將維州作為主要商業地點和貿易合作夥伴。

台灣作為美國外商直接投資增長速度第四快的來源，維州的台資企業強化維州的經濟實力。美國是台灣的第二大貿易夥伴，維州更是台美夥伴關係的重要推動力。維州年度出口遠遠超越了全國的平均，2022 年，維州向台灣出口額達 7.3 億美元，並從台灣進口額也達到 10 億美元。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處將促進雙邊關係，並提供服務，以協助台灣企業在維州尋找機會，為維州帶來新的投資和工作機會，並進一步開拓市場，包括關鍵的電腦和電子產品、機械，以及大豆、紡織品等維州農產品的出口。

維州經濟發展夥伴（Virginia Economic Development Partnership，VEDP）成立於1995年，由維州議會創建，旨在鼓勵、促進和支持維州的經濟發展和擴展。為了實現與促進經濟發展目標，VEDP 專注於招商引資、企業擴張和國際貿易發展等方面的工作。 美國維吉尼亞州台灣商務辦事處開幕，(由左至右)美國在台協會高雄分處商務組首席商務官-Dave Averne、維吉尼亞州商貿部長－Caren Merrick、外交部北美司司長王良玉。（美國維吉尼亞州台灣商務辦事處/提供） 維吉尼亞州商貿部長 Caren Merrick 表示：「我們很榮幸，參與美國維吉尼亞州台灣商務辦事處的開幕。」（美國維吉尼亞州台灣商務辦事處/提供）

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