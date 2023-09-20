美國維吉尼亞州台灣商務辦事處開幕 強化雙方投資

美國各州陸續來台設立辦事處，不約而同瞄準尋求台灣半導體產業合作機會。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處今（19）日開幕，維州商貿部長卡倫．梅里克（Caren Merrick）表示，維吉尼亞州產官學界已組成「維吉尼亞半導體科技聯盟」（The Virginia Alliance for Semiconductor Technology，VAST），台積電（2330）也是成員之一。

關於VAST，梅里克表示，是由維吉尼亞理工大學領銜成立，集結維吉尼亞州大學、小型學校之力培育半導體技術人才，從學分班、學士班到博士班都有，並提供經費贊助。VAST獲得多位參議員支持，包括美國晶片法案提案人之一的維州聯邦參議員沃納（Mark Warner）。

梅里克說，台灣與維州除有民主的共同之處外，還有共同背景，都是由農業起家，轉型為工業的經濟體。維州現在有強大的航太及國防產業，且坐擁全球最大的海軍基地，同時也是波音、雷神與諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）等企業總部所在之地；台灣則有半導體業，電動車、海運、消費性電子等居於世界領導地位，而提到貿協的精品獎，更是品質掛保證的代表。

美國維吉尼亞州州長楊京今年4月首次率領經貿訪問團出訪亞洲，台灣作為訪問首站，並與蔡英文總統會晤，宣佈了美國維吉尼亞州台灣商務辦事處之計畫，並簽署一份台灣經濟部與維吉尼亞州經濟貿易合作的「經貿合作備忘錄」（MOU）。此份備忘錄說明台灣作為維州投資合作夥伴的重要性，且承認維州和台灣之間良好的雙邊經貿關係，以及重要的農業合作夥伴關係。該備忘錄也針對雙邊的研究、創新研發、國際重要產業如消費電子產品等，提出進一步的合作承諾。楊京表示，期待加強與台灣的合作夥伴關係，並積極招攬台灣企業，促進與維州的商業貿易。

維州經濟發展夥伴（Virginia Economic Development Partnership，VEDP）總裁兼 CEO Jason El Koubi 表示，國際貿易和外商直接投資，對維州各地區都具有重大經濟影響，美國維吉尼亞州台灣商務辦事處將使維州在全球經濟中更具競爭力。VEDP 期待與台灣企業和各利害關係人合作，進一步推廣，將維州作為主要商業地點和貿易合作夥伴。

VEDP成立於1995年，由維州議會創建，旨在鼓勵、促進和支持維州的經濟發展和擴展。為了實現與促進經濟發展目標，VEDP 專注於招商引資、企業擴張和國際貿易發展等方面的工作。

台灣是美國外商直接投資增長速度第四快的來源，維州的台資企業強化了維州的經濟實力。美國是台灣的第二大貿易夥伴，維州更是台美夥伴關係的重要推動力。維州年度出口遠遠超越全國的平均，2022 年，維州向台灣出口額達 7.3 億美元，並從台灣進口額也達到 10 億美元。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處將促進雙邊關係，並提供服務，以協助台灣企業在維州尋找機會，為維州帶來新的投資和工作機會，並進一步開拓市場，包括關鍵的電腦和電子產品、機械，以及大豆、紡織品等維州農產品的出口。 美國維吉尼亞州台灣商務辦事處今（19）日開幕，維州商貿部長卡倫·德威特·梅里克（Caren Merrick）上台致詞。 蔡靜紋/攝影

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