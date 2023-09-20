冷眼集／政治左右電價 審議會淪橡皮圖章
電價審議委員會昨天開會決定電價續凍漲，在大選前做出這樣討好民眾的決定並不令人意外，政府刻意無視國營事業台電淒慘的財務狀況，但最後拿來填補台電虧損的，仍是你我的納稅錢，而台電財務的根本問題也依然無解。
對於電價，經濟部長王美花一貫回應都是要交由電價審議委員會決定，但事實上，行政院長陳建仁七月就先喊出「估計不會再調」，等於先下指導棋，而昨天的會議果然決定電價不漲，決定電價走向的委員會成了不折不扣的橡皮圖章。
台電到今年底的累計虧損預估將超過四千億元，為挽救瀕臨破產的台電，經濟部先增資台電一千五百億元，接著再從疫後特別預算撥補台電五百億元，明年度總預算案將再加碼編列一千億元增資台電。
但眾所周知，台電財務窟窿不斷擴大的最根本原因，在於發電成本受到種種政治因素干擾，無法反映在電價上，政府把漲電價視為洪水猛獸，避之惟恐不及，但用行政力量干預電價漲跌，已違背市場規則，更別說台電虧損，最後不管用什麼名目填補，花的都還是人民的稅金。
而發電成本會高到嚇人，根源仍回到政府能源政策，抱著非核家園神主牌不放，在再生能源發電比率未達理想狀態時，就堅決棄用發電成本較低且不受外在因素影響的核電，把籌碼放在燃煤、燃氣發電，如此當進口成本一大幅波動，台電又無法反映成本，造成財務窟窿不斷擴大。
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