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電價凍漲優惠沒了…業者：成本墊高 面臨漲價壓力

聯合報／ 記者林海陳素玲／台北報導
經濟部昨天開電價費率審議會，拍板電影院、百貨公司、健身房、餐飲、團膳等高壓用戶自十月起電價將補漲百分之十五。記者侯永全／攝影
經濟部昨天開電價費率審議會，拍板電影院、百貨公司、健身房、餐飲、團膳等高壓用戶自十月起電價將補漲百分之十五。記者侯永全／攝影

電價審議委員會議昨拍板電價不調整，但百貨零售、電影院、健身房、餐廳等約八八○個用戶取消凍漲。業者表示，基本工資剛調漲，如今電價又上漲，經營成本不斷墊高，預期明年初就會面臨漲價壓力。學者也認為基本工資和電價雙漲「多少會」影響物價，但若市場競爭性足夠，廠商為留住客戶，可能會自行吸收。

餐飲龍頭王品指出，電費占營運成本大約百分之二，占比並不高，因此影響不大。健身工廠則說，部分位於商場內的場館並不在凍漲範圍內，電費早已隨著賣場電價調漲而增加，而水電費占營業收入僅百分之四點三，若單看電費占營收比率更低，因此這次健身業者高壓用戶取消電費凍漲，對整體經營成本影響微小，也不會將成本反映給會員。

不過，有業者直言，基本工資剛調漲，原物料成本居高不下，現在電價又要漲，讓業者壓力沉重，電費雖然占營運成本不算太高，但餐飲是微利事業，各項成本增加將侵蝕獲利，況且供應商的成本一增加，也會轉嫁在自己的進貨成本上，因此不能只看自家的電費占比。

也有業者說，成本壓力愈來愈大，幾乎大家都有漲價的壓力，只是在總統大選前，沒有人敢動，就怕被政府「查水表」，撐不下去也要撐，但這種壓力累積到明年，「選後就看誰要先開第一槍」。

中央大學經濟系教授吳大任表示，「電價調漲多少會對物價產生影響」，任何政策都會有正面效果，也有負面衝擊，調漲就會產生成本，廠商會增加負擔，但目前內需百貨餐飲面對市場競爭性激烈，個別廠商要轉嫁消費者不容易，客戶可能跑掉，為留住客戶可能會自行吸收。而且目前服務業狀況還可以，比較有能力吸收，市場若有足夠競爭就不敢馬上漲價。

至於基本工資一併調漲是否加劇連鎖效應？吳大任認為，基本工資畢竟對象是經濟弱勢家庭，這兩年高通膨家庭支出增加，所得若未增加，經濟壓力撐不住，反而產生社會問題，所以基本工資調幅應該超過消費者物價指數（ＣＰＩ)，只要工商團體沒有太多意見，大家也比較能接受。

電價 基本工資 經濟系

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