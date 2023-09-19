下半年電價維持凍漲 台電估年底累計虧損4000億元

經濟部電價審議委員會在今天（19日）下午召開，會中委員達成共識確認電價不調整，維持平均電價每度3.1154元，並補漲去年下半年決議凍漲的產業，主因是營業額、用電量有顯著成長。

經濟部次長林全能指出，由於全球經濟成長趨緩能源需求下降，使國際燃料價格有下降趨勢，2022年原油均價101美元／桶，今年8月原油均價則是每桶86美元；煤價則是從每公噸366美元下降到150美元，中油的發電用氣價從2023年初每立方公尺20.36元調降至9月的16元（未稅）。

因此台電預估成本相較上半年會明顯下降，相比在上半年提案時的估算，用電需求下降至少50億度，而燃料價格下調，也讓售電成本有望下降約700億元。

台電總經理王耀庭表示，下半年的至明年初水力發電會比上半年的枯水期增加許多，可預期降低成本，並提到海葵颱風帶來的豐沛雨量，讓水力發電增加1.6億度水量，加上降低高成本的發電機組，增加約7、8億營收。

雖然發電成本下降，但台電為了維持物價平穩，去年統計虧損2200億元，到今年底預估累虧4000億元，外界擔心資不抵債，王振勇解釋，經濟部在今年增資1500億元，加上特別預算500億元，明年的總預算案也編列1000億元增資給台電，這部分不必擔心。

至於為何補漲去年凍漲的百貨零售、健身房、電影院、餐飲業等19行業，台電副總經理王振勇解釋，這些用電戶的1-7月營收成長相比去年，百貨零售增加8.4%、健身房5.3%、電影院18.3%、餐飲17%、飲料9%，無論營收還是用電都有顯著增加。

今年4月審議凍漲的高壓內需產業，像是食品、攤販集中市場等，若調整電價將直接影響物價，因此決定凍漲。

針對前次審議減半調幅的金屬加工、紡織等製造業，台電指出，今年Q2生產指數80.93%，相比去年減少19.1%，主要受全球景氣影響，考量產業持續衰退，用電量也縮減，因此維持原本高壓減半8.5%、低壓5%的減半調整模式。

能源局長游振偉強調，在今年4月的電價審議委員會上就有討論到，未來每半年的電價審議時，都會針對調整配套措施去檢視、檢討。

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