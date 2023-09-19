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電價續凍漲！880戶百貨餐飲補漲15%、12萬戶仍享優惠電價

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部今（19）日召開今 (2023) 年第二次電價費率審議會審議下半年公用售電業電價費率，會中依據電價計算公式，針對公用售電業各項成本資料進行討論與確認。考量國際預期燃料價格有緩跌趨勢，政府在今年已財務支持台電且明年已編列預算增資台電，為利物價穩定，因此議決本次電價不調整，維持平均電價3.1154元/度。

經濟部表示，這次審議會檢討2022年7月起凍漲及減調之行業用電情形，基本原則仍是考量弱勢、公益用戶持續維持凍漲，產業復甦的部分則是不再凍漲，恢復原有價格。

經檢討結果，農漁、學校及社福團體均維持凍漲；2022年7月凍漲之高壓內需產業部分，食品、攤販集中市場因直接影響民生物價，仍維持凍漲；而百貨公司、電影院、健身房、餐飲等在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此取消凍漲，共計880戶。

至於2023年4月減半調整產業，由於上半年用電仍持續衰退，維持與上次相同，即高壓8.5%、低壓5%的減半調整模式；而外燴團膳業已復甦，但為避免一次調整過大，僅取消2022年15%凍漲作法，2023年的減半調漲仍維持。前述凍漲或減調的用電戶，合計約12萬戶受惠。

電價 經濟部 物價

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