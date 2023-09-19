勞保就算繳了一輩子！ 「 這三種人」退休也領不到老年給付

繳了一輩子的勞保，退休時還領不到老年給付？辛苦工作大半輩子，為的就是能在退休生活獲得經濟上的保障。不過，小編今天要分享給大家的是，有3種類型的勞工，是不符合領取老年給付的對象，也就是說，你之前繳的勞保保費不僅不會退還，準備退休用的養老金也無法領到，趕緊一起來了解更多老年給付的相關資訊吧！

勞保老年給付是什麼？跟勞工退休金一樣嗎？

身為《518職場熊報》的小編，最常收到讀者提問的問題無非就是，「小編，我的工作(或投保)年資有xx年，目前快60歲了，可以申請勞保老年給付嗎？」又或者是直接詢問「小編，我的勞保退休金，到底什麼時候才能領呀？」

這時，小編才赫然發現，原來有不少讀者都將「老年給付」和「勞退金」搞混了，因此，首先要介紹的，便是先幫助大家搞懂這兩者的差異何在！

1.勞保老年給付

為照顧勞工朋友的退休生活，「老年給付」是勞工保險給付的項目之一，只要勞工依規定繳交保費，當符合一定條件時，就可以向勞保局提出請領申請。換句話說，這筆錢的部分來源是你過去工作多來以來，累積所繳的勞保費用。

此外，也因為勞工保險是在職保險，除了一般的受僱勞工以外，無一定雇主或自營作業的勞工也都能參加。而目前請領的方式，則是依照投保時間及保險年資，可分為「一次給付」和「按月領取」來領老年給付。

2.勞工退休金

另一方面，常常造成大家搞混的勞工退休金，也是俗稱的「勞退」，其實是《勞基法》規定雇主必須保障勞工退休時可獲得一筆退休金，因此，雇主每月至少都要提撥6%薪資到你的個人勞退專戶，強迫幫你儲蓄；而勞工本人也可以選擇，要不要再額外另提1%至6%的月薪，到你自己的勞退專戶。

簡單來說，因為這個勞退帳戶所有權屬於勞工本人，裡面的退休金都可累積帶著走，加上是委外代操的方式，享有二年期定存保底績效，因此絕對不會破產，並且現在的請領年齡是年滿60歲就能開始請領。年滿60歲後，工作年資未滿15年者，可一次請領退休金；工作年資滿15年以上者，則是可以選擇請領月退休金或一次退休金。

老年給付幾歲才能領？要選月領還是一次領？

針對勞工朋友欲請領「老年給付」而言，目前也可以細分成三種方式，分別是「老年年金給付」、「老年一次金給付」跟「一次請領老年給付」，至於有何詳細差別呢？就請繼續往下看吧！

1.老年年金給付(俗成的月領)

目前需已年滿63歲，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者。

但須留意的是，請領年齡會逐步提高。自2009年勞保年金施行之日起，第10年(即2018年)提高1歲(為61歲)，其後每2年提高1歲，至65歲為止。也就是說，2022年將提高為63歲，2024年提高為64歲，2026年以後請領年齡，都須年滿65歲。

2.老年一次金給付

請領資格目前需已年滿63歲(2022年提高為63歲，2024年提高為64歲，2026年以後為65歲)，但保險年資合計未滿15年的勞工，並辦理離職退保者。同樣須留意的是，請領年領也會逐步提高。

3.一次請領老年給付

被保險人於2009年1月1日《勞工保險條例》施行前已有保險年資者，並符合下列規定之一時，才能選擇一次請領老年給付：

(1)參加保險的年資合計滿1年，年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者。 (2)參加保險的年資合計滿15年，年滿55歲退職者。 (3)在同一投保單位參加保險的年資合計滿25年退職者。 (4)參加保險之年資合計滿25年，年滿50歲退職者。 (5)擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年，年滿55歲退職者。 (6)轉投軍人保險、公教人員保險，符合勞工保險條例第76條保留勞保年資規定退職者。

小心！這「三種人」即使繳了保費，退休也領不到老年給付

不過，在某些狀況下，即便繳了一輩子的勞保費，還是有可能會領不到老年給付！正因為勞保屬於在職保險，因此若被勞保局抓到不符合規定時，除了勞保資格一下就會被取消，多繳的保費也不會退還，而最常見的三種狀況分別如下：

1. 受僱海外企業

由於勞保有施行區域的限制，必須在台灣、澎湖、金門及馬祖地區實際從事工作，才能由公司加保。因此，若你是長期在國外或大陸居住工作的勞工朋友，因為從業地區已經不是區域範圍內，是無法認定你的投保資格，並且也不能夠透過職業工會、漁會加保。

2. 入監服刑

再者，勞保局過去也曾表示，因案停職或被羈押，未經法院判決確定的勞工，仍可以繼續參加勞工保險。但如果是經法院判決確定，入監服刑的人，就不能再繼續加保。

3. 掛名投保

最後，也是最常發生的案例—「掛名投保」，若你已經離職或是公司辦理退休者，是不得再轉往職業工會投保、累積年資的！

舉例來說，陳先生上班已經有20年的時間，其中只有16年有工作事實，後續被勞保局抓到有4年時間是掛名投保，等於這4年的勞保資格會被取消，且已繳交的保險費也不能要求退還，甚至如果已經請領了勞保相關給付，也會依法追還，大家可千萬別以身試法阿！

◎本文獲「518職場熊報」授權轉載，原文：勞保老年給付何時才能領？小心！3情況退休也領不到錢；未經同意禁止取用轉載。