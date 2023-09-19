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二大因素作祟 美國聯準會升息機率上升

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透
聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

美國聯準會本月是否升息即將揭曉，半個月前原本市場一致認為美國再升息的機率相當低，但近來由於兩大因素從中作梗，使得聯準會升息機率大增。金融業者指出，一是油價上升，另一則和汽車工會發動罷工要求加薪有關。

不過在此同時，也有另一面的拉鋸力道，例如美國統計顯示，今年破產的企業不但比前二年都來得多，更可能出現13年來最大的破產潮。

先前大型投行高盛出具最新報告指出，聯準會這次應會按兵不動，明年開始降息，但緊接著根據昨日出爐的倫敦金融時報和芝加哥大學布斯商學院共同完成對40名經濟學家的意見調查，卻是不同的結果，認為這次聯準會應會升息，其中有50%受訪者認為聯準會將再升息1次、1碼，使基準利率上限達到5.75%，另外更有35%認為還要再升息2次、2碼，使基準利率上限達到6%，至於8%的受訪者認為必須把利率升到6%以上。

為何在半個月前的市場預期，竟然出現這麼大的反轉？金融業高層分析，主要有兩大原因，一是美國油價的上升，另一則是美國汽車業揚言大罷工，並且以加薪作為條件。

其中，美國油價上升，反映出美國的庫存原油的水位正在下降，在同一時間沙烏地阿拉伯與俄羅斯也對外放話準備減產，這當中有濃濃的國際政治角力的意味，這兩個國家一旦減產，將使美國油價上升的壓力更大，通貨壓力更不用說，沙國和俄國應是蓄意聯合以通貨膨脹升溫來製造美國的壓力。

金融業高層分析，英國北海布倫特原油價格與美國西德州中級原油價格的價差持續縮小，是美國原油庫存持續降低、庫存成本持續下降的嚴重警訊，在此同時，已觀察到這個現象的沙國和俄國，發動縮減石油產量，導致油價從6月低點已回漲約25%。

因此，油價上升已不只是通膨的問題，而是國際政治問題，但會反過來使美國通膨問題更嚴重。此外，另一股通膨壓力源來自於美國的汽車業大罷工。

一家大型金控內部最新評估指出，美國汽車工人，藉由加薪40%的工資談判與罷工威脅，極有可能會造成工資和物價的螺旋循環上漲；更重要的是過去幾年，通貨膨脹一直未與美國工資過度連動，這也是美國通貨膨脹沒有完全失控的主因。但問題是，日前美國總統拜登已表態支持美國汽車工人的加薪罷工訴求，也令市場憂心1970年代工資與物價的螺旋上漲的噩夢恐將再度上演，一旦市場有這種預期心理，就會帶動通膨更趨惡化。

美國聯準會 原油價格 升息 罷工 Fed

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