觀察站／台灣酪農 應加速轉型

台灣將開放紐西蘭鮮乳進口全面零關稅，國內鮮乳大廠嚴陣以待，但本土鮮乳業務萎縮幾乎已成定局，連帶的也將影響本土酪農的生存，小型酪農勢必被淘汰，而稍據規模的業者，轉型的少，呼籲政府要廠商提高收乳價的多，如此惡性循環，台灣酪農恐將一蹶不振。

去年起，包括義美在內的多家大廠選擇不與部分酪農續約，減少收乳量。但不尋常的是，以往廠商不續約，都會協助酪農「找下家」，且都有願意接手的廠商，這波竟然找不到願意接手的廠商，顯示本土鮮乳供過於求的狀況已經很明顯。

事實上，超商、飲料、咖啡店等業務通路才是使用鮮乳的大戶，但現行狀況是，已經有大廠進口冰磚奶在業務通路銷售，相當程度擠壓本土鮮乳在業務通路的空間。而飲料店、咖啡店不會揭露鮮乳來源，因此價格優勢在業務通路更被凸顯，一旦零關稅鮮乳進口，這個優勢再被拉大，供過於求只會更嚴重。

酪農一再要求廠商提高收乳價，但商人以利潤極大化為目標，一旦收乳成本提高，只能反映到終端售價，勢必影響買氣，到最後受衝擊的還是酪農。台灣受限於氣候，乳牛泌奶量無法跟國外相比，也拉高生產成本，因此在有限的時間內盡可能的加速轉型，不論是自動化生產，或是轉往生產起司、乳酪等乳製品，都是一條出路。