唐鳳接見美商務部副部長 談資安、AI盼促未來合作
數位發展部長唐鳳今（18）日接見美國國家標準暨技術研究院（NIST）院長Laurie E. Locascio所率資安訪團，雙方就最新 2.0 版網路安全框架 （Cybersecurity Framework, CSF）、供應鏈資安成熟度（NIST SP 800-171）、隱私強化技術、後量子密碼應用、資安人才培育、AI系統評測等重要議題進行深度交流，討論台美雙方未來合作機會。
數位部指出，Laurie E. Locascio院長率團於9月18日至26日訪問亞洲，首站即是臺灣，並安排回訪數位部。美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology, NIST）為美國商務部旗下政府機構，透過推進量測科學、標準和技術，促進美國創新能力和產業競爭力，下設有國家實驗室、創新與產業服務、設施與資源管理等單位。
數位部表示，今年4月下旬闕河鳴政務次長率團赴美，出席全球最大、最具權威的IT安全業界會議2023 RSA Conference等場合，期間與NIST會談，與其交流建立良好聯繫管道。NIST此次拜會數位部，是為當時討論的議題進行後續交流，也是回應當時數位部邀請NIST相關專家來臺灣，繼續深度討論我國在資安各面向發展現況，與未來雙方技術合作與共同發展方向。
唐鳳表示，此次NIST回訪，數位部分享我國以「全民數位韌性」為核心理念的治理機制，介紹資安防護機制發展現況與展望。而由於AI已於各行各業逐步應用，透過此次會面，針對因應AI風險、AI技術分析攻擊行為、輔助資安事件決策等議題，與NIST深度交流，共同探索可信任的AI工具，以建構開放、包容與安全的數位環境。
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