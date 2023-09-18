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漸露曙光 美參議院通過美台快速雙重稅收減免法案

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
美國參議院財政委員會於2023年9月14日，以27比零全票通過美台快速雙重稅收減免法案。 路透資料照
美國參議院財政委員會於2023年9月14日，以27比零全票通過美台快速雙重稅收減免法案。 路透資料照

美國參議院財政委員會於2023年9月14日以27比零全票通過美台快速雙重稅收減免法案(US-Taiwan Expedited Double Taxation Relief Act)，以期降低美台相互跨境投資之租稅負擔。

安永指出，該法案重點包括：股利扣繳稅將從30%降為15%。若一合格台灣稅務居民股東於其美國子公司除息日前12個月內持續(直接)持有該美國子公司已發行股份中至少10%以上之表決權和股權價值，則相關股利扣繳稅率可降至更低之10%。

還有，利息、權利金和部分的資本利得，其扣繳稅率可從30%降為10%。非美國雇主或代表非美國雇主支付(但不由美國常設機構承擔)予台灣稅務居民於美國境內提供個人服務相關的報酬、工資或薪水，該收入不須繳納美國所得稅

此外，也包括非與美國常設機構相關的美國有效關聯性所得(ECI)，將不會被納入美國課稅稅基；常設機構的定義一般不包括有限目的之固定營業場所，例如儲存、展示或輔助或準備工作之場地。

不過，眾議院和參議院都需要通過同一份法案，才能使其成為供總統簽署的法律。此外，只有當互惠條款亦同樣適用於取得台灣來源所得的美國稅務居民時，擬議規則才會生效。安永建議台商若有於美國營運者宜密切關注後續美台官方的立法動向，安永亦將持續追蹤後續相關施行細節，整理具體規則及相關配套的實施計畫。

美國 安永 股利

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